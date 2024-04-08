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Haberler > Gündem > YSK kararını verdi! Hatay, Ardahan ve Iğdır'da seçim yenilenmeyecek

YSK kararını verdi! Hatay, Ardahan ve Iğdır'da seçim yenilenmeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YSK kararını verdi! Hatay, Ardahan ve Iğdır&#039;da seçim yenilenmeyecek

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Hatay'da seçimin yenilenmesi talebini reddetti. Ayrıca Ardahan ve Iğdır'da seçim yenilenmesi taleplerini kabul etmedi.

31 Mart seçimlerinin ardından bazı noktalardaki itirazlar sürüyor.

3 KENTTE SEÇİM YENİLENMEYECEK

YSK bugün 3 il için yapılan itirazları değerlendirerek son kararını verdi. Buna göre CHP'nin Hatay'daki seçimlere yönelik itirazı reddedildi.  Bunun yanı sıra AK Parti'nin Ardahan ve Iğdır'da seçimlerin yenilenmesi talepleri de reddedildi. Kurul, Yeniden Refah Partisi'nin Iğdır Aralık ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebini de kabul etmedi. 

CHP, HATAY İÇİN İTİRAZDA BULUNMUŞTU

31 Mart yerel seçimlerinde sonuçlara itirazların geldiği illerden biri de Hatay olmuştu. Kentte CHP ile AK Parti arasındaki yarışın kazananı AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk olmuştu. Öntürk mazbatasını alırken, CHP yönetimi ise ısrarla oyların yeniden sayılması gerektiğini ifade etmişti.

IĞDIR VE ARDAHAN'DA SON DURUM

Ardahan'da ise CHP'nin adayı Faruk Demir oyların yüzde 45.06'sını, AK Parti'nin adayı Yunus Baydar ise oyların yüzde 43.51'ini almıştı. Iğdır'da ise DEM Parti'nin adayı Mehmet Nuri Güneş oyların yüzde 46.70'i, AK Parti'nin adayı Ülkü Öcal ise oyların yüzde 42.23'ünü almıştı.

Öte yandan 14 Nisan sata 17.00'ye kadar olağanüstü itirazlar yapılabilecek.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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