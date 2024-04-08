YSK'nın Hatay kararı öncesi Lütfü Savaş'tan açıklama

Seçimlerin tartışmalı ili Hatay'da YSK kararı öncesi CHP'nin adayı Lütfü Savaş açıklamalarda bulunarak seçimin oldubittiye getirilmeye çalışıldığını söyledi. AK Parti'nin adayına verilen mazbatayı eleştiren Savaş, "Hatay halkı iradesini masa başı dayatmalara kurban etmeyecek kadar hassasiyet sahibidir. Hatay bugün artık hepimizin şahsi meselesidir" ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinde sonuçlara itirazların geldiği illerden biri de Hatay oldu. Kentte CHP ile AK Parti arasındaki yarışın kazananı AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk oldu. YSK'nın bugün Hatay'a ilişkin itiraz kararını değerlendirmesi beklenirken CHP'nin adayı Lütfü Savaş, karar öncesi açıklamalarda bulundu.

Savaş açıklamasında, AK Parti’nin adayı Mehmet Öntürk’e itirazların devam etmesine rağmen mazbatanın verilmesini eleştirdi.

'OLDUBİTTİYE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR'

Savaş, “Bu tutum seçimin oldubittiye getirilmeye çalışıldığını gösteren bir hukuksuzluktur” ifadelerini kullandı.

Hatay’da birçok usulsüzlüğün tespit edildiğini vurgulayan Savaş, ‘ölü seçmen’ konusunu da dile getirerek, “3 bin 389 ölmüş seçmene oy kullanıldığı açık bir tespit olarak sunulmuştur” dedi.

'HATAY HEPİMİZİN ŞAHSİ MESELESİ'

Savaş açıklamasında ayrıca, “Hatay hakkının yarınlarını feda etmeye niyete yoktur. Hatay halkı iradesini masa başı dayatmalara kurban etmeyecek kadar hassasiyet sahibidir. Hatay bugün artık hepimizin şahsi meselesidir” diye konuşurken, “31 Mart’ın mesajı, hukuka sahip çıkılmasıdır. Lütfen hukuka, demokrasi ve adalete sahip çıkın” dedi.