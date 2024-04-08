Pınarbaşı'nda seçimin yenilenmesine karar verilmişti! Belediyeyi 2 Haziran'a kadar vali yardımcısı yönetecek

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 2 Haziran'da seçimlerin yenilenmesi kararı alınmıştı. Tekrar seçimine kadar belediyeyi vali yardımcısı yönetecek.

31 Mart yerel seçimlerinde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP Adayı Deniz Yağan’ın 5 bin 82 oyuna karşılık MHP’den seçimlere giren Cumhur İttifakı’nın adayı Memduh Uzunluoğlu 4 bin 758 oy almıştı.

MHP, mühürsüz torbaların teslim edilmesi başta olmak üzere bazı usulsüzlüklerin olduğunu öne sürerek, İlçe Seçim Kuruluna seçimlerin iptali için başvuruda bulunmuştu. Başvuru sonrası, seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesi kararı alınmıştı.

Seçim tekrarı kararının ardından Valilik, 2 Haziran'a kadar belediyenin Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş tarafından yönetileceğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

31 Mart 2024 tarihinde ilimiz Pınarbaşı ilçesinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek 02 Haziran 2024 tarihinde yenilenmesine karar verilmiştir.



Pınarbaşı Belediye Başkanlığına, seçimlerin yenileneceği tarih olan 02 Haziran 2024 tarihine kadar Valilik Makamının 07.04.2024 tarih ve E32463971250103422 sayılı oluru ile Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş görevlendirilmiştir.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararına itirazı, İl Seçim Kurulunca reddedilmişti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.