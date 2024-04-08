Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Politika > Pınarbaşı'nda seçimin yenilenmesine karar verilmişti! Belediyeyi 2 Haziran'a kadar vali yardımcısı yönetecek

Pınarbaşı'nda seçimin yenilenmesine karar verilmişti! Belediyeyi 2 Haziran'a kadar vali yardımcısı yönetecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pınarbaşı&#039;nda seçimin yenilenmesine karar verilmişti! Belediyeyi 2 Haziran&#039;a kadar vali yardımcısı yönetecek

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 2 Haziran'da seçimlerin yenilenmesi kararı alınmıştı. Tekrar seçimine kadar belediyeyi vali yardımcısı yönetecek.

31 Mart yerel seçimlerinde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP Adayı Deniz Yağan’ın 5 bin 82 oyuna karşılık MHP’den seçimlere giren Cumhur İttifakı’nın adayı Memduh Uzunluoğlu 4 bin 758 oy almıştı.

MHP, mühürsüz torbaların teslim edilmesi başta olmak üzere bazı usulsüzlüklerin olduğunu öne sürerek, İlçe Seçim Kuruluna seçimlerin iptali için başvuruda bulunmuştu. Başvuru sonrası, seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesi kararı alınmıştı. 

Seçim tekrarı kararının ardından Valilik, 2 Haziran'a kadar belediyenin Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş tarafından yönetileceğini duyurdu. 

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

31 Mart 2024 tarihinde ilimiz Pınarbaşı ilçesinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek 02 Haziran 2024 tarihinde yenilenmesine karar verilmiştir. 
 
Pınarbaşı Belediye Başkanlığına, seçimlerin yenileneceği tarih olan 02 Haziran 2024 tarihine kadar Valilik Makamının 07.04.2024 tarih ve E32463971250103422 sayılı oluru ile Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş görevlendirilmiştir.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararına itirazı, İl Seçim Kurulunca reddedilmişti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.

İlgili Haberler

 

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Honda'dan Beşiktaş kulübüne hibrit desteği Elektrikli kral dairesi: Mercedes-Benz EQV
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İyi Parti'de genel başkanlık yarışı hızlı başladı! Koray Aydın da koltuğa aday - Politikaİyi Parti'de 3 adaydan sonra bir isim daha koltuğa talipBakan Işıkhan 2024 istihdam verilerini açıkladı: İşte en çok işe yerleştirmenin gerçekleştiği meslekler - PolitikaBakan Işıkhan 2024 istihdam verilerini açıkladıCHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Forvet benzetmesi yapan Özel'den İmamoğlu ve Yavaş sözleri - PolitikaÖzel'den İmamoğlu ve Yavaş sözleriİstanbul Valisi Davut Gül'den İsrail eylemlerine sert tepki: Beşinci kol faaliyetlerin farkındayız - Politikaİstanbul Valisi Gül'den İsrail eylemlerine sert tepkiİyi Parti'nin itirazı sonrası sürpriz sonuç! Onlarca sandık açıldı, AK Parti'nin oyları arttı - PolitikaAK Parti'nin oyları arttıCHP'den 4. olduğu ilçede seçim itirazı! Refahiye'de oy pusulaları yeniden sayılıyor - PolitikaCHP'den 4. olduğu ilçede seçim itirazı!
Sonraki Haber Yükleniyor...