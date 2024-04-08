Seçimi kaybeden YRP'li başkan çiçek fırlatıp küfretti! Devir teslim töreninde gergin dakikalar...

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına giderek yerel yöneticilerini seçti. Seçimlerin üzerinden bir hafta geçerken mazbatasını alan belediye başkanları koltuğuna oturmaya başladı. Düzce'de yapılan devir teslim törenlerinde gergin dakikalar yaşandı. Seçimi kaybeden Yeniden Refah Partili Başkan, koltuğunu devrettiği sırada MHP'li vekile küfür etti çiçek fırlattı.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi’nin adayı mevcut Belediye Başkanı Birol Şahin’e 894 oy fark atan MHP’li Efdal Altundal seçimi kazandı. Seçimin ardından Kaynaşlı Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törene seçimleri kazanan Efdal Altundal, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve partililer katıldı.

Belediye seçimlerini kaybeden Yeniden Refah Partili eski belediye başkanı Birol Şahin, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül’le tartıştı. Milletvekili Akgül’e küfür ve hakaretler ederek üstüne yürüyen Şahin, milletvekilinin üzerine çiçek fırlattı.

BAHÇELİ'YLE İLGİLİ SÖZLERİ ORTAMI GERDİ

Mart 2020'de MHP'den ihraç edilen eski Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada partisinden ihraç sürecine değindi. Milletvekili Akgül, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile ilgili sözleri sebebiyle Şahin’e müdahale ederek, ifadeleri doğru bulmadığını söyledi.

YRP'Lİ BAŞKAN KÜFÜR VE HAKAERET ETTİ

Bunun üzerine Şahin, Akgül’e "Sen kimsin" diyerek küfür ve hakaretler savurdu. Şahin, daha sonra ayağa kalkıp masada bulunan çiçeği İsmail Akgül’e fırlatarak küfür ve hakaretlerine devam edip üzerine yürüdü. O anlar kameralara yansırken, olay odadakilerin araya girmesiyle sona erdi.

Yaşanan olayların ardından devir teslim töreni tamamlandı.

"CAHİLİYE DÖNEMİNİ KAPATARAK, HİZMET DÖNEMİNİ BAŞLATTIK'

MHP’li Başkan Efdal Altundal’ın makamında fotoğraf çektirerek paylaşım yapan MHP Milletvekili İsmail Akgül, "Belediyemizi teslim aldık. Kaynaşlı ilçemizde cahiliye dönemini kapatarak, hizmet dönemini başlattık. Biz Müslümanlığı ve adaletli olmayı size öğreteceğiz” ifadelerini kullandı.