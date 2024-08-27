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Yeşil pasaportun kapsamı genişletilecek mi? Bakan Bolat iddialara cevap verdi

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Yeşil pasaportun kapsamı genişletilecek mi? Bakan Bolat iddialara cevap verdi

Gündem Haberleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeşil pasaportun kapsamının genişletileceği iddialarına cevap verdi. Yeşil Pasaport'a olan güveni sarsılamayacağını belirten BAkan Bolat, "Uygulamayı genişletmiyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son dönemde yeşil pasaportun kapsamının genişletileceği iddialarına yönelik "Uygulamayı genişletmiyoruz, Yeşil Pasaport'a olan güveni sarsamayız" diye konuştu.

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve ATSO heyeti, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek, toplu işyerleri projesi için destek istedi.

Yeşil pasaportun kapsamı genişletilecek mi? Bakan Bolat iddialara cevap verdi - 1. Resim

YEŞİL PASAPORT UYGULAMASI GENİŞLETİLECEK Mİ?

Projenin Antalya ekonomisine katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Bakan Bolat ve Başkan Hisarcıklıoğlu, projeye tam destek vereceklerini kaydetti.

ATSO meslek komitelerinin Yönetim Kuruluna ilettiği, içerisinde sorun ve çözüm önerilerinin detayları bulunan dosya hakkında bilgi veren Başkan Hacısüleyman, “Dosyamızda, kredi kartı harcamalarına getirilen kısıtlardan kurumsal kredi kartlarının muaf tutulması, ihracat bedellerinin yüzde 30'unun TCMB'ye satış zorunluluğunun esnetilmesi, vize sorunu, yeşil pasaport alımının kolaylaştırılması, fuar ve pazar araştırması desteklerinin artırılması, berber-kuaför ve güzellik salonlarının çalışma gün ve saatleri, fiyat etiketlerine yönelik sorunlar, AVM'lerin haksız rekabete sebep olduğu gibi başlıkların olduğu 23 başlıkta sorun ve çözüm önerimiz yer alıyor. Artık yavaşlamanın daha ciddi sorunlara dönüşmemesi için son kavşaktayız. Yakın zamanda bu gidişatta değişiklik yapacak önlemler alınmazsa çok daha ciddi yan etkiler görmeye başlayacağız” dedi.

Yeşil pasaportun kapsamı genişletilecek mi? Bakan Bolat iddialara cevap verdi - 2. Resim

"YEŞİL PASAPORTA OLAN GÜVENİ SARSAMAYIZ"

Yeşil Pasaport konusunda birçok meslek grubunun dâhil olduğu bir düzenlemeye ilişkin Bakan Bolat'a konuyla ilgili iş insanlarının yeşil pasaport talebini dile getiren Başkan Hacısüleyman "Son dönemde artan vize sıkıntıları iş dünyasını zor durumda bırakıyor, bu konuda iş insanlarına öncelik verilmesini istiyoruz" dedi.

Bakan Bolat, "Sosyal medya dezenformasyonu ile Yeşil Pasaport uygulamasına dahil edildiği iddia edilen meslek grupları oldu. Fakat bu tamamen yanlış bir bilgi, uygulamayı genişletmiyoruz, Yeşil Pasaporta olan güveni sarsamayız" diye konuştu.

Yeşil pasaportun kapsamı genişletilecek mi? Bakan Bolat iddialara cevap verdi - 3. Resim

 

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