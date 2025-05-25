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Yıkımın ardından 'dağ' gibi enkaz... Malatya acısını topluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

6 Şubat'ın en ağır yara alan illerinden olan Malatya'da yıkılan molozlar 3 ayrı bölgede ayrıştırılmak üzere toplanıyor. 7 milyon ton enkazın görüntüleri 'dağ' izlenimi verirken bu rakamın her gün 1100 kamyonluk hafriyatla arttığı belirlendi.

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan yerlerin başında Malatya geldi. Kentte yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken molozlar, Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi’nde bulunan şehir mezarlığı yanındaki alana dökülüyor.

Buraya taşınan molozlar, iş makineleriyle ayrıştırılıyor. Ancak gün geçtikçe yükselen bu yığınlar artık birer moloz değil, acıların sessiz anıtı gibi duruyor. Enkazdan oluşan dağlar, halk arasında "deprem tepeleri" olarak anılmaya başlandı.

Bölgede şimdiye kadar yaklaşık 7 milyon ton enkaz toplandığı, bu rakamın her gün bin 100 ila bin 200 kamyonluk yeni hafriyatla arttığı belirtiliyor.

Yıkımın ardından 'dağ' gibi enkaz... Malatya acısını topluyor - 1. Resim

AB FONUYLA KONKASÖR ŞANTİYESİ

Üç ayrı bölgede ayrıştırma çalışmaları yürütülüyor. Avrupa Birliği’nden sağlanan fonlarla burada bir konkasör şantiyesi kurulacak. Demirler ayrıştırılacak, molozlar ise yol yapımı ve altyapı çalışmalarında değerlendirilecek.

Malatya’da 78 farklı rezerv yapı alanında süren çalışmalar sonucu temiz toprak hafriyatları da çıkıyor. Bu toprakların, uygun alanlara serilip üzeri yeniden toprakla örtülerek düzenleneceği, çevresel rehabilitasyon çalışmalarının yapılacağı ifade ediliyor.

Yıkımın ardından 'dağ' gibi enkaz... Malatya acısını topluyor - 2. Resim

Şehirde yeni döküm alanları belirlenirken, bu sahalar kentin dört bir yanında yükselen moloz yığınlarını düzenli hale getirmeyi amaçlıyor.
6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya’da bin 237 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 444 kişi yaralanmıştı. Kentte 5 bin 768 bina yıkılmış, 35 bin 907 bina da ağır hasar alarak sonradan yıkılmıştı.

Yıkımın ardından 'dağ' gibi enkaz... Malatya acısını topluyor - 3. Resim

Bugün o yıkılan evlerden geriye, şehir mezarlığının sessizliğinde yükselen "deprem tepeleri" kaldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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