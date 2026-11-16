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Yıl sonu toplanacak! CHP'li başkanlar zirvesine erteleme

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Yıl sonu toplanacak! CHP'li başkanlar zirvesine erteleme
Başlık ResmiYıl sonu toplanacak! CHP'li başkanlar zirvesine erteleme

Yeni Parti'ye geçişler ve AK Parti'ye katılımların ardından toplam 86 belediyesi kalan CHP'de belediye başkanları toplantısı yıl sonuna kaldı.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

2027 yılı için yol haritası hazırladıklarını belirten CHP kurmayları, mazeret bildirmeden toplantıya katılmayan belediye başkanları hakkında ise disiplin mekanizmasının işletileceğini söyledi.

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"ETKİNLİKLERE KATILMAYANLAR CHP'Lİ DEĞİLDİR"

Parti kurmayları, "CHP Genel Merkezi'ne gelmeyen, Genel Başkan ile görüntü vermeyen, CHP etkinliklerine katılmayanlar zaten CHP'li değildir. Siyasi aidiyetini netleştirmeyen isimlerin de CHP çatısı altında durmaması gerekiyor" dedi.

Yıl sonu toplanacak! CHP'li başkanlar zirvesine erteleme
Başlık ResmiYıl sonu toplanacak! CHP'li başkanlar zirvesine erteleme
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