Yıldırım düştü, yüzlerce hayvan telef oldu
Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 200 keçi telef oldu.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyünde dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış sonrası dağda bulunan keçilerin arasına yıldırım düştü.
200 KEÇİ TELEF OLDU
İki çoban şans eseri zarar görmezken 200 keçi telef oldu.
Haber verilmesi üzerine sürünün sağ kalan yarısı, köylülerin yardımıyla eve götürüldü. Jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olayla ilgili inceleme yaptı.
Düzenleyen: Kübra Şenal - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı