Yıldırım düştü, yüzlerce hayvan telef oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 200 keçi telef oldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyünde dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış sonrası dağda bulunan keçilerin arasına yıldırım düştü.

200 KEÇİ TELEF OLDU

İki çoban şans eseri zarar görmezken 200 keçi telef oldu.

Haber verilmesi üzerine sürünün sağ kalan yarısı, köylülerin yardımıyla eve götürüldü. Jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olayla ilgili inceleme yaptı.