İstanbul’da 1942 yılından bu yana böyle yağmur görülmedi... Altyapısı yetersiz kalan megakentte metrekareye 273 kilogram yağış düşünce felaket kaçınılmaz oldu.

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Balkanlar'dan soğuk hava, Orta Akdeniz'den de yağışlı sistemler gelince birçok ilde sel yaşandı. Özellikle şiddetli yağışlar, İstanbul'u koca bir göle çevirdi. Hatalı kentleşme ve yetersiz altyapının faturası ağır oldu. Dere yataklarına yakın yerlere inşa edilen rezidansların yüksek katlarını bile su bastı. Yüzlerce ev ve iş yeri hasar gördü, onlarca araç selde sürüklendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'a gelip çalışmaları yakından takip etti. AFAD toplantısına katılan ikili daha sonra açıklamalarda bulundu.

Yine derelerde boğulduk! Yetersiz alt yapı İstanbul'u çökertti

"3.057 KİŞİ KURTARILDI"

Megakentin 84 yıldır böyle yağmur görmediğini belirten Bakan Kurum "Metrekareye 273 kilogram yağış düştü. Bunun büyüklüğünü şöyle anlatayım; bu 27 santimetre su yüksekliği demek. 48 toprak kayması yaşandı, 53 istinat duvarı yıkıldı, 109 hayvan telef oldu. İki günde 9.755 ihbar alındı. Bunun 7.800'üne anında müdahale edildi. 3.057 kişi sağ salim kurtarıldı. Hızlı bir şekilde hasar tespite girdik. Ayazağa'da şu ana kadar 300 iş yeri, 200 de araçta hasar belirlendi. Cumhurbaşkanı'mızın talimatları çerçevesinde tarlası, evi, malı zarar görenlere her türlü destek sağlanacak. Milletimiz müsterih olsun" dedi.

Yine derelerde boğulduk! Yetersiz alt yapı İstanbul'u çökertti

"GEREKMEDİKÇE EVDEN ÇIKMAYIN"

Kurum, Eyüpsultan, Sarıyer ve Şişli'de toplam altı güzergâhın trafiğe kapatıldığını bildirerek "Tedbiri elden bırakmayacağız. İstanbul'da 'sarı', Zonguldak ve Düzce'de de 'turuncu' kodlu uyarı var. Vatandaşlardan ricamız, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Herhangi bir ihtiyaçları varsa kaymakamlarımıza veya belediyelerimize iletebilirler" ifadelerini kullandı. Bakan Murat Kurum, İstanbul'un bütün afetlere karşı dirençli bir şehir hâle getirilmesinin çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Yine derelerde boğulduk! Yetersiz alt yapı İstanbul'u çökertti

"58 BİN PERSONEL SAHADA"

Bakan Çiftçi, İstanbul'da toplam 46.597 personelin görev yaptığını, ülke genelinde ise bu sayının 58.085 olduğunu bildirdi. Çiftçi, sel tehlikesiyle karşılaşıldığında sakin olunması, dere yatakları, çukur alanlar ve su baskını riski taşıyan bölgelerin vakit kaybetmeden terk edilmesi gerektiğini belirtti. İçişleri Bakanı Çiftçi "Sel sularının ve akıntıların bulunduğu alanlardan ne yürüyerek ne de araçla geçmeye çalışın" ikazında bulundu.

Yine derelerde boğulduk! Yetersiz alt yapı İstanbul'u çökertti

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yağmurda ıslanmasın diye ayakkabısı çıkaran 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Sarıyer, Kâğıthane ve Beykoz'da da üç ceset bulundu, 6 kişi ise kayıp.



Selin ortaya çıkardığı tablo sadece maddi değildi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken ölümlerden ilki Fatih Balat'taki Çukurbostan Parkı'nda gerçekleşti. Islanmaması için ayakkabılarını çıkaran 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, su birikintisinde elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti. Mahmut'un vefatı, ailesinin acısına acı kattı. Yakın zamanda peş peşe üç cenazelerinin olduğunu aktaran amca Mustafa Işıldak "26 Mart'ta Mahmut'un babası olan ağabeyim Ömer Faruk Işıldak, 21 Temmuz'da annem, şimdi de yeğenim vefat etti. Mahmut ailenin ortanca çocuğuydu. İki kız, iki de erkek kardeşi gibi hafızdı. Medrese eğitimi alıyordu. Üzüntümüz, kelimelere sığmıyor" dedi.



SELDE 15 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ

Sarıyer Ayazağa, Dereboyu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y. (34) ise sel sularında dengesini kaybedip yere düştü. Başını kaldırıma çarpan şahıs, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. İlçede sele kapılan başka bir kişinin cansız bedeni, 15 kilometre mesafede olan Kâğıthane'deki Sadabat Parkı'ndan çıktı. Dere kenarındaki köprünün ayağına takılı hâlde bulunan cesedin, Ahmet Usta (56) adlı vatandaşa ait olduğu belirlendi.

Yine derelerde boğulduk! Yetersiz alt yapı İstanbul'u çökertti

Beykoz Değirmendere Caddesi üzerindeki bir okulun inşaatında çalışan Faik Şentürk, kuyuda biriken suyu tahliye etmek isterken içine düştü. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu Şentürk'ün cenazesini alıp morga götürdü.



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ARACINI ALMAYA GİTTİ, CESEDİ BULUNDU

Megakentin komşu şehri Kocaeli'de de benzer görüntüler oluştu. Başiskele ilçesi Yaylacık Mahallesi eski muhtarı Mustafa Gedikli, yağmura karısıyla birlikte tarlada çalışırken yakalandı. Gedikli, eşine “Eve gidelim. Sen beni bekle ben arabayı alıp geleyim” deyip yanından ayrıldı ancak geri dönmedi. Kadının ihbarı sonrası bölgeye kurtarma ekipleri yönlendirildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Gedikli'nin aracıyla birlikte sel sularına kapılıp dereye sürüklendiği belirlendi. Araba ve şahsın cansız bedeni, iki kilometre uzaklıkta bulundu. Kentte kayıp bir kişi ise aranıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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