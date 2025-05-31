Yola çıkacaklar, planı olanlar dikkat! İstanbul'da bazı metro durakları kapatılacak

İstanbul Valiliği kararıyla bugün İstanbul'da bazı duraklar kapatılacak. Kararın saat 15.00 itibarıyla başlatılacağı duyuruldu. İşte kapatılacak o duraklar.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararıyla bugün saat 15.00 itibarıyla Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın ulaşıma kapandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.

Gezi Parkı olaylarının yıldönümü dolayısıyla bir grup Taksim'de toplanma çağrısı yapmıştı.