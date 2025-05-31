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Yola çıkacaklar, planı olanlar dikkat! İstanbul'da bazı metro durakları kapatılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yola çıkacaklar, planı olanlar dikkat! İstanbul&#039;da bazı metro durakları kapatılacak
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği kararıyla bugün İstanbul'da bazı duraklar kapatılacak. Kararın saat 15.00 itibarıyla başlatılacağı duyuruldu. İşte kapatılacak o duraklar.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararıyla bugün saat 15.00 itibarıyla Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın ulaşıma kapandığını duyurdu. 

Yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi. 

Gezi Parkı olaylarının yıldönümü dolayısıyla bir grup Taksim'de toplanma çağrısı yapmıştı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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