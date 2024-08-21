Yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Ağustos 2024 17:16 - Güncelleme: 21 Ağustos 2024 17:27 - Güncelleme:

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Iğdır-Tuzluca karayolunda bir yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi ile önce boş su kanalına, ardından mısır tarlasına girdi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 14 kişi yaralandı.