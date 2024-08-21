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Yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Iğdır-Tuzluca karayolunda bir yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi ile önce boş su kanalına, ardından mısır tarlasına girdi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Iğdır-Tuzluca karayolu Çalpala köyü mevkiinde Hüseyin Safa'nın (59) kullandığı 61 S 2150 plakalı yolcu otobüsü, önce boş su kanalına, ardından mısır tarlasına girdi.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var - 1. Resim

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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