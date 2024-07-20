Yozgat ve İzmir'den peş peşe kötü haber! 6 kişi yollarda can verdi

Bugün Yozgat ve İzmir'de yollar kan gölüne döndü. Yozgat'ta iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü. İzmir'de ise yolcu treni hemzemin geçitteki hafif ticari araca çarptı, araçta bulunan üç kişi hayatını kaybetti.

Kötü haber bugün Yozgat ve İzmir'den geldi... İlk kaza Yozgat-Kayseri karayolu Gökçekışla köyü mevkiinde meydana geldi. Akdemir Adıgözel (28) idaresindeki Mercedes marka otomobil, Ahmet Alperen Dolgun (22) yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kaza sonrası sürücülerden Ahmet Alperen Dolgun olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobil sürücüsü ile Akdemir Adıgözel ise yaralandı.

Aynı otomobil içerisinde bulunan Adil Adıgözel (52) ve Menekşe Adıgözel (50) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı olan araç sürücüsü Akdemir Adıgözel, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YOLCU TRENİ ARACA ÇARPTI

İzmir'de ise Uşak seferini yapan yolcu treni, Yahşelli Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Mehmet Akkurt'un (52) kullandığı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Mehmet Akkurt ile eşi Bediha (47) ve annesi Emine Akkurt'un (73) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler işlemlerin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yanıkköy Mahallesi'nde yaşayan ailenin, Emine Akkurt'un tedavisi için hastaneye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.