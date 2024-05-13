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Yunanistan geri itti, göçmenler ölümle burun buruna kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yunanistan geri itti, göçmenler ölümle burun buruna kaldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu can salı, Yunan unsurları tarafından geri itildi. Can salı içindeki 13’ü çocuk toplam 24 kaçak göçmen dalgalar arasında deniz ortasında mahsur kaldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden lastik bot ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası’na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Can salı içindeki aralarında çocuklarında bulunduğu kaçak göçmenleri Yunan Sahil Güvenliği, Türk kara sularına geri iterek, ölüme terk etti.

Yunanistan geri itti, göçmenler ölümle burun buruna kaldı - 1. Resim

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 13’ü çocuk toplam 24 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Yunanistan geri itti, göçmenler ölümle burun buruna kaldı - 2. Resim

Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, can salı içindeki 13’ü çocuk toplam 24 kaçak göçmenin dalgalar arasında deniz ortasında mahsur kaldığı görülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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