Yüreklerde hüzün var! İslam âlemi bayramı buruk kutluyor

İslam âlemi bayramı kutluyor. Türkiye’nin deprem bölgesinde ve Orta Doğu’da ise kaybedilen on binlerin hasreti yaşanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin üzerinden 1,5 yıl geçse de acısı dinmiyor. Depremin yıktığı 11 şehrimizde, yakınlarını kaybedenler bir bayramı daha onlarsız geçirmenin hüznüyle kabristanları doldurdu. Aynı şekilde şehit yakınları da evlatlarına koştu. Gazzeliler ise şehit verdikleri 40 bin kişiye rağmen, ‘bayram coşkusu’ ile hayata tutunuyor.

DEPREM BÖLGESİNDE HÜZÜNLÜ BAYRAM

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu şehirlerde mezarlıklar yürek burkan sahnelere şahit oldu. Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kabristanlara akın etti.

BİZE BAYRAM YOK, BAYRAMIMIZ DEPREMDEN SONRA BİTTİ

Depremzedeler, kaybettikleri yakınları için dua etti, Kur’ân-ı kerim okudu. Kabirlerin bakımlarını yapıp, çiçekleri suladı. Hatay’ın Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı’nda dua eden Kader Ayvas “Bize bayram gelmedi, benim bir oğlum vardı onu ve torunlarımı kaybettim. Tarifi yok, sözün bittiği yerdeyiz” dedi. Deprem sonrası bayramların buruk geçtiğini ifade eden Özkan Seyyar ise “Bize bayram yok, adı bayram. Bizim bayramımız depremden sonra bitti. Burada üç yeğenim ve babamın mezarı var” ifadelerini kullandı.

6 Şubat 2023 depremlerinde yaklaşık bin 237 kişinin vefat ettiği Malatya’da ise yakınlarını kaybedenlerin ilk durağı Şehir Mezarlığı oldu. Depremde yakınları kaybeden aileler uzun süre kabir başında gözyaşı dökerken aradan geçen zaman rağmen acılarının hâlen dünkü gibi taze olduğunu söylediler.

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Asrın felaketinde 8 bin 387 kişi hayatını kaybettiği Adıyaman’da da bayram namazının ardından vatandaşlar Şehir Mezarlığı’na akın etti. Hüznün hâkim olduğu mezarlıkta, duygusal anlar yaşandı. Depremde hayatını kaybeden yakınlarının mezarı başında gözyaşları içerisinde dua eden depremzedeler, zor günler geçirdiklerini dile getirdi.

YIKILAN CAMİLERİN ENKAZINDA BAYRAM NAMAZI

21’inci yüzyılın en korkunç soykırımının yaşandığı Gazze’de Filistinliler dokuz aydır İşgalci İsrailli teröristlerin üstlerine yağdırdığı yüz binlerce ton bombalara rağmen, harabe kente dönen Gazze’de Kurban Bayramı namazı kılmak için yıkılan camilerin enkazında bir araya geldi.

FİLİSTİNLİLER DÜNYAYA "LA GALİBE İLLALLAH" DİYE SESLENDİ

On binlerce Filistinli, ellerini semaya açarak dua ederken, Müslüman liderlere de tepkiler gösterdi. Direnişlerinin süreceği mesajı veren Filistinliler dünyaya “Lâ gâlibe illallah” diye seslendi. Gazze Şeridi’nde dokuz aydır devam eden savaşa ve acılara rağmen tekbir sesleri arasında bayram namazını kılan Filistinliler, namaz sonrasında birbirleriyle bayramlaştı. 70 yaşındaki Filistinli Nizam en-Neccar, Gazze halkının zillet içinde değil onurlu bir hayat yaşamak istediğini, zaferin elde edileceğini ve sıkıntıların sona ereceğini belirtti.

Filistinli Zarife Aşur (55) da evlerinin İsrail tarafından yıkıldığını ve bayram namazını evlerinin önünde kıldıklarını ifade etti. Aşur “Dünyaya, acı ve yaralara rağmen galip geleceğimizi söylüyoruz” diye konuştu. Namazı, Maghazi Mülteci Kampındaki ortaokulda kıldıran imam da saldırganlık karşısında sabırlı ve kararlı olmalarını, İsrail işgaline karşı bir meydan okuma mesajı olarak sevinç göstermelerini istedi.

40 BİN MÜSLÜMAN BAYRAM NAMAZI İÇİN AKSA'YA YATSI VAKTİNDE GELDİ

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’da yoğun kısıtlama ve tacizlerine rağmen yaklaşık 40 bin Müslüman, Kurban Bayramı namazını eda etti.

İsrail işgal güçlerinin camiye almadığı Filistinliler ise Mescid-i Aksa çevresinde namaz kıldı. İsrail polisinin sınırlamaları sebebiyle cemaat, namazın ardından dağıldı. Kudüs’te binlerce Müslümanlar, İsrail işgal güçlerinin engellemelerine rağmen Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da Kurban Bayramı namazını eda etti.

Arefe günü yatsı namazından itibaren Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilerin sayısı sabah namazında on binlere ulaştı. Her yerden Mescid-i Aksa’ya gelmek isteyen Filistinliler, Harem-i şerifin içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesine çıkan yollarda araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram namazı öncesi Mescid-i Aksa’nın kapılarında bulunan İsrail polisleri, Filistinlilere kimlik kontrolü yaptı, bazılarının girişine izin vermedi. Harem-i şerifin Silsile Kapısı’nda ise İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı. Burada Filistinlilere müdahale eden İsrail polisi, bir çok Filistinli genci darbetti.