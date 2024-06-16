29 Şubat katliamının intikamı alındı! Kassam Tugayları'ndan pusu, çok sayıda İsrail askeri öldü

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail askerlerine karşı Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları mücadelesini sürdürüyor. Bugün "Yasin 105" roketleriyle İsrail askeri aracını hedef alan Kassam Tugayları 12 askeri öldürmeyi başardı. Kassam Tugayları, 29 Şubat'ta BM yardım tırlarını bekleyen Filistinlere yönelik katliam gerçekleştiren İsrail askerlerini aynı noktada pusuya düşürdü! Çok sayıda İsrail askerinin öldüğü anlara ait görüntüler paylaşıldı.

ABD ve İsrail'in Hamas'sız ateşkes planı ölü doğdu... Biden'ın teklifini Netanyahu kabul etmedi. Siyasi çıkarları uğruna Gazze'de katliamı sürdüren Netanyahu'ya ağır darbe Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan geldi. Bugün "Yasin 105" roketleriyle İsrail askeri aracını hedef alarak İsrail askerlerinin öldürüldüğünü duyuran Kassam Tugayları, 29 Şubat'ta BM yardım tırlarını bekleyen Filistinlere yönelik katliam gerçekleştiren İsrail askerlerini aynı noktada düşürdüğü pusuya ait görüntüleri paylaştı.

12 BEBEK KATİLİ ÖLDÜ

Kassam Tugayları ilk açıklamalarda Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda, biri 601'inci İstihkam Taburu bölük komutan yardımcısı olmak üzere 8 askerin öldürüldüğü açıklamıştı. Son rakamlara göre ölü İsrail askeri sayısı 12'ye yükseldi.

Kassam Tugayları aynı zamanda Gazze'de işgal kuvvetlerine karşı gerçekleştirdikleri saldırılara ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Telegram kanalından paylaşılan videoda Kassam Tugayları savaşçılarının bir mayın tarlasında İsrail askerlerini pusuya düşürdüğü anlar yer aldı.

Gazze Şehri'nin batısındaki Tel el-Hawa'daki Nablus Kavşağındaki pusuda çok sayıda İsrail askeri öldü, bir çoğu yaralandı.

Kassam Tugaylarının gerçekleştirdiği bu saldırı İsrail'in 29 Şubat'ta Birleşmiş Milletler tarafından gönderilen insani yardımları bekleyen Filistinlileri katlettiği noktayla aynı olması dikkat çekti.

İsrail'in 29 Şubat'ta Nablus Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıda 118 kişi hayatını kaybetmiş, 760 kişi ise yaralanmıştı.