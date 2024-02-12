Yüzde 16'ya kadar düşmüştü! İstanbul'un barajlarında umut veren doluluk
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kasım 2023'de yüzde 16,18'e kadar düşen İstanbul'un baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 72.98 oldu. İşte İstanbul'un barajlarının doluluk oranları...
İklim krizi nedeniyle alarma veren İstanbul barajlarında son durumu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) paylaştı. Verilere göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 72.98 oldu.
Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.
İSKİ'nin verilerine göre 12 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
- Alibey Barajı yüzde 74.44
- Büyükçekmece Barajı yüzde 70.51
- Darlık Barajı yüzde 87.47
- Istrancalar Barajı yüzde 49.25
- Kazandere Barajı yüzde 56.45
- Elmalı Barajı yüzde 92.04
- Ömerli Barajı yüzde 87.45
- Pabuçdere Barajı yüzde 49.05
- Sazlıdere Barajı yüzde 52.5
- Terkos Barajı yüzde 65.76