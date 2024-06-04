Zincir markette silahlı kavga: 3 yaralı

Elazığ’da bir zincir market şubesinde yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma başladı. Tartışma silahlı kavgaya dönerken 3 kişi yaralandı.

Merkez Akpınar Mahallesi Susam Sokak üzerinde bulunan bir markette, yabancı uyruklu olan şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı.

3 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine dışarı çıkan şahıslar arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2’si silah biri de kesici aletle olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahıyla beraber yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.