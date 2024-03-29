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Zonguldak'ta kaçak maden ocakları imha edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Zonguldak&#039;ta kaçak maden ocakları imha edildi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 maden ocağı Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından imha edildi. 

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 ocakta, el arabası, kürek ile 40 metre ray ele geçirildi. Maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından imha edildi.

Zonguldak'ta kaçak maden ocakları imha edildi - 1. Resim

Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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