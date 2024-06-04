Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesine ait maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi göçük altında kaldı. Maden işçileri için kurtarma çalışması başlatıldı.

Zonguldak adını yine bir göçük haberiyle duyurdu. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesine bağlı madende göçük meydana geldi.

GÖÇÜK ALTINDAKİ İŞÇİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Eksi 260-360 kotundaki Acılık ayağında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen göçükte Harun Kara ve Tevfik Soy mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve TTK Tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılan işçiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden evli ve 2 çocuk babası olan Soy'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Kara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.