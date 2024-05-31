Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'la ilgili bomba iddia: Örgüte bu yöntemle insan kazandırmış

Gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'la ilgili bomba iddia: Örgüte bu yöntemle insan kazandırmış

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Salihli OSB’de bulunan bir fabrika inşaatının kanalizasyon çalışması esnasında toprak kayması sonucu göçük meydana geldi. İşçilerden Selim Çankaya(41) göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GÖÇÜKTEN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Ekipler toprak altındaki işçiyi kurtarmak için zamanla yarışırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan İşçi Çankaya’nın hayatını kaybettiğini belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybettiği belirlenen İşçi Selim Çankaya’nın cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.