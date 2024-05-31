Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Manisa’nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.
Salihli OSB’de bulunan bir fabrika inşaatının kanalizasyon çalışması esnasında toprak kayması sonucu göçük meydana geldi. İşçilerden Selim Çankaya(41) göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
GÖÇÜKTEN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Ekipler toprak altındaki işçiyi kurtarmak için zamanla yarışırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan İşçi Çankaya’nın hayatını kaybettiğini belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hayatını kaybettiği belirlenen İşçi Selim Çankaya’nın cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı