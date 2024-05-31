Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu kişi, Alanya'da yakalandı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Interpol'ün "sahtecilik" suçundan kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu kişi, Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belçika adli makamlarınca "sahtecilik" suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan İran uyruklu B.A'nın Alanya ilçesinde olduğunu belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda B.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.A, Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı