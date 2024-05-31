Gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'la ilgili bomba iddia: Örgüte bu yöntemle insan kazandırmış

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 31 Mayıs 2024 14:55 - Güncelleme: 31 Mayıs 2024 15:21 - Güncelleme:

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Yüksek kazanç vaadiyle 1 milyar dolarlık vurgun yapan şebekeye yönelik operasyonda Yazar Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı. İfade vermesi beklenen Kapışmak'ın, örgütün üst düzey yöneticileriyle 'Eğitim ve Bilgilendirme Kampı' adı altında toplantılar yaptığı ve katılımcılara sertifika vererek yapıya insan kazandırdığı öne sürüldü.