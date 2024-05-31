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Gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'la ilgili bomba iddia: Örgüte bu yöntemle insan kazandırmış

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yüksek kazanç vaadiyle 1 milyar dolarlık vurgun yapan şebekeye yönelik operasyonda Yazar Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı. İfade vermesi beklenen Kapışmak'ın, örgütün üst düzey yöneticileriyle 'Eğitim ve Bilgilendirme Kampı' adı altında toplantılar yaptığı ve katılımcılara sertifika vererek yapıya insan kazandırdığı öne sürüldü.

Ankara merkezli 21 ilde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “sıfır risk ile yüksek kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonları çerçevesinde İstanbul’da gözaltına alınan Yazar Aşkım Kapışmak, Ankara’ya getirilmişti.

AŞKIM KAPIŞMAK İFADE VERECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada uluslararası dolandırıcılık eylemi ile haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 127 şüphelinin yakalandığı operasyon çerçevesinde gözaltına alınan Kapışmak'ın işlemlerinin sürdüğü ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.

AŞKIM KAPIŞMAK NEYLE SUÇLANIYOR?

Aşkım Kapışmak’ın örgütün üst düzey yöneticileriyle ‘Eğitim ve Bilgilendirme Kampı’ adı altında toplantılar yaptığı ve katılımcılara sertifika vererek yapıya insan kazandırdığı iddia edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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