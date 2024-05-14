Zonguldak'ta göçük meydana gelen maden ocağında 1 kişi hayatını kaybetti
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14 Mayıs günü Zonguldak'ta meydana gelen maden ocağı göçüğünün ardından vatandaşlar ölü, yaralı var mı merak etti. Bugün öğlen saatlerinde olan göçük kazası neden, nerede oldu araştırılıyor. Detaylar...
Bugün maden ocağında olan göçük kazasının ardında son durum araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar ise üzücü olaydan sonra detayları araştırmaya başladı.
14 Mayıs günü Zonguldak'ta özel bir maden ocağında olan kazada 1 işçi hayatını kaybetti. Kilimli ilçesine bağlı olan Gelik beldesinde olan olayda Savaş Onur (31) ile Şenol Zurnalı (42) isimli işçilerin çalışma yaptığı esnada sebebi henüz bilinmeyen göçük oluştu.
AFAD, sağlık ekipleri ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde çalışmalar sonucunda Savaş Onur tedaviye alındı.
1 saat süren çalışmalardan sonra Şenol Zurnalı ağır yaralı olarak kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Zurnalı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve incelemeler devam ediyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi