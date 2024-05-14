Zonguldak'ta göçük meydana gelen maden ocağında 1 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mayıs 2024 14:23 - Güncelleme: 14 Mayıs 2024 14:32 - Güncelleme:

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14 Mayıs günü Zonguldak'ta meydana gelen maden ocağı göçüğünün ardından vatandaşlar ölü, yaralı var mı merak etti. Bugün öğlen saatlerinde olan göçük kazası neden, nerede oldu araştırılıyor. Detaylar...