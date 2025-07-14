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Zorlu coğrafyada büyük konfor! 3.3 kilometresi tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Zorlu coğrafyada büyük konfor! 3.3 kilometresi tamamlandı
Ordu, Tokat, Yollar, Asfalt, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Tokat’a bağlantı sağlayan yolu asfalt konforu ile buluşturuyor. Yolun3.3 kilometresi tamamlanırken çalışmalar sürüyor.

Karadeniz Bölgesi’nin en zorlu coğrafyalarından birine sahip olan Ordu’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde başlatılan yol seferberliği devam ediyor.

Ekipler iklim şartları ve arazi yapısına göre yolları modernize ediyor. Bu kapsamda Aybastı ilçesi Pelitözü Mahallesi’nde çalışan ekipler toplam uzunluğu 6 kilometre olan güzergahta asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Zorlu coğrafyada büyük konfor! 3.3 kilometresi tamamlandı - 1. Resim

3.3 KİLOMETRELİK YOL TAMAMLANDI

Pelitözü Mahallesi Kızılot Yaylası ile Tokat Bozcalı beldesini birbirine bağlayan, Aybastı ilçesinin iç kısımdan Tokat’a kestirme yol özelliği taşıyan güzergahın 3.3 kilometresinde çalışmalar tamamlandı. Çalışmaların devam ettiği güzergah, kısa süre içerisinde bitirilerek vatandaşların kullanımına sunulacak.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Güler’in öncülüğünde son 6 yıl içerisinde Aybastı ilçesinde 82 kilometre uzunluğunda asfalt, 27 kilometre uzunluğunda ise beton yol çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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