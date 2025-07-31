1 Ağustos Bursa elektrik kesintisi: UEDAŞ tam listeyi paylaştı, Bursa'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
Bursa'da 1 Ağustos 2025 Perşembe günü Bursa'da elektrik kesintisi gerçekleşecek. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ), bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilere ilişkin detaylı listeyi paylaştı. Böylelikle kesinti yapılacak ilçeler, mahalleler ve saat aralıkları belli oldu. Peki, Bursa'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar...
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ), 1 Ağustos 2025 Cuma günü Bursa'nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacağı bilgisini verdi.
Özellikle bazı bölgelerde yaşanan orman yangını nedeniyle enerji hatlarında kesintilerin planlandığı belirtildi. Bölgede yaşanacak elektrik kesintisi vatandaşların günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyecek. Peki, Bursa'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar...
BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
UEDAŞ tarafından paylaşılan bilgilere göre, kesintiler bakım, onarım ve şebeke yenileme, trafo bakım çalışmaları kapsamında gerçekleşecektir.
1 Ağustos 2025 Cuma günü, elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler arasında Osmangazi, Orhangazi, Nilüfer, Büyükorhan, İnegöl, Gemlik, Mudanya yer alıyor.
Bursada elektrik kesintisi genellikle 08:00 - 17:00 saatleri arasında planlandı. Ancak bölgelere göre saat aralıkları değişiklik gösterebilir. Bu nedenle EDAŞ’ın resmi internet adresinden detaylı bilgi almak önemlidir.