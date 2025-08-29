2025-2026 eğitim öğretim yılı 1 Eylül'de başlayacak uyum haftasıyla açılıyor. İlkokul 1.sınıf ve anaokulu öğrencileri 1-5 Eylül tarihleri arasında okula gidecektir.

Arama motorlarında "1 Eylül uyum haftasında üniforma zorunlu mu?" sorusu veliler tarafından sorgulatılıyor.

UYUM HAFTASINDA ÜNİFORMA ZORUNLU MU?

Uyum haftasında üniformanın zorunlu olup olmayacağı okula göre farklılık gösterebiliyor. Bazı okullarda öğrencilerin forma giymesi zorunluyken, bazı okullarda uyum haftasına sivil kıyafetle katılmak mümkündür.

Uyum haftasında öğrencileri üniformayla okula gelip gelmeyeceği, okul yönetimlerinin kararına bağlıdır. Bu nedenle öğrencilerin okullarından resmi bir bilgi alması önemlidir.

UYUM HAFTASINDA NELER YAPILIYOR?

Uyum haftasında öğrenciler okulu, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanıyor. Ayrıca sosyal etkinliklere katılarak okula daha kolay adapte olması sağlanıyor.

Rehber öğretmen ile birebir görüşmeler sağlanırken, okul kuralları ve düzenine yönelik bilgilendirmeler öğrencilere aktarılmaktadır.