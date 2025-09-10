Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > 10 Eylül MESKİ su kesintisi sorgulama ekranı: Mersin’de sular ne zaman saat kaçta gelecek?

10 Eylül MESKİ su kesintisi sorgulama ekranı: Mersin’de sular ne zaman saat kaçta gelecek?

- Güncelleme:
10 Eylül MESKİ su kesintisi sorgulama ekranı: Mersin’de sular ne zaman saat kaçta gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Mersin'in Akdeniz, Silifke, Yenişehir, Aydıncık, Mezitli ve Anamur ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Peki, Mersin’de sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte, 10 Eylül MESKİ su kesintisi sorgulama ekranı...

Mersin’de zaman zaman yapılan planlı su kesintileri, vatandaşların günlük yaşamını direkt olarak etkiliyor.

MESKİ tarafından paylaşılan duyurularla beraber Mersinlilerin su kesintilerinden anında haberdar olabiliyor. Mersin’de sular ne zaman saat kaçta gelecek? sorusuna cevap aranıyor.

MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN SAAT KAÇTA GELECEK? 

Mersin'de yaşanan güncel su kesintileri bölgede yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. MESKİ (Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi), bu kesintileri vatandaşlara duyuruyor.

Bugün Akdeniz, Silifke, Yenişehir, Aydıncık, Mezitli ve Anamur'da su kesintisi yaşanıyor. Kısa süre içinde suların verileceği belirtildi.

10 EYLÜL MESKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

MESKİ KESİNTİ LİSTESİ

