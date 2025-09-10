10 Eylül MESKİ su kesintisi sorgulama ekranı: Mersin’de sular ne zaman saat kaçta gelecek?

Mersin’de zaman zaman yapılan planlı su kesintileri, vatandaşların günlük yaşamını direkt olarak etkiliyor.

MESKİ tarafından paylaşılan duyurularla beraber Mersinlilerin su kesintilerinden anında haberdar olabiliyor. Mersin’de sular ne zaman saat kaçta gelecek? sorusuna cevap aranıyor.

MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN SAAT KAÇTA GELECEK?

Mersin'de yaşanan güncel su kesintileri bölgede yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. MESKİ (Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi), bu kesintileri vatandaşlara duyuruyor.

Bugün Akdeniz, Silifke, Yenişehir, Aydıncık, Mezitli ve Anamur'da su kesintisi yaşanıyor. Kısa süre içinde suların verileceği belirtildi.

MESKİ KESİNTİ LİSTESİ