Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman açıklanacak? İçeriği ve maddeleri araştırılıyor

11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman açıklanacak? İçeriği ve maddeleri araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman açıklanacak? İçeriği ve maddeleri araştırılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

11. Yargı Paketi, son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilen konulardan biridir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin hazırlık süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Genel af çıkacak mı?" sorusuna da cevap veren Bakan Tunç, paketin içeriği hakkında bilgi verdi.

11. Yargı Paketi'ndeki gelişmeler gündeme geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketle ilgili son dakika bir açıklamada bulundu.

İnfaz sisteminden bilişim suçlarına kadar birçok noktada hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Ardınan "11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına araştırmalar hız kazandı.

11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman açıklanacak? İçeriği ve maddeleri araştırılıyor - 1. Resim

11. YARGI PAKETİ ÇIKTI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11. yargı paketi şu an çıkmadı. Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi'nin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını açıkladı.

TBMM'nin 21 Temmuz'da tatile başladığı ve 1 Ekim'de Meclis'in yeniden açılacaktır. Bu nedenle paketin Ekim ayı itibarıyla gündeme gelmesi bekleniyor.

11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman açıklanacak? İçeriği ve maddeleri araştırılıyor - 2. Resim

11. YARGI PAKETİNİN İÇERİĞİ NE?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin özellikle bilişim suçlarına odaklandığı belirtti. Tunç, "Bilişim yoluyla dolandırıcılık, sanal bahis ve kumar, gençlerimizi ve toplumu rahatsız eden önemli konular. Yargının bu suçlarla etkin mücadele etmesi için gerekli düzenlemeleri hazırladık" dedi.

Ayrıca Bakan Tunç 11. Yargı Paketi ile toplumsal huzuru bozacak suçların cezalarının arttırılacağını belirtti. Taslağa göre, meskun mahallede havaya silah atmanın cezası 1 yıldan 5 yıla çıkarılacak ve kurusıkı silahlarda da kapsama eklenecektir. Düğün ve nişan gibi kutlamalarda hava silah atmanın cezasının daha da yükselmesi planlanıyor.

11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman açıklanacak? İçeriği ve maddeleri araştırılıyor - 3. Resim

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Genel af çıkmayacaktır.  Bakan Tunç, "Af çıkacak mı?" sorusuna net cevap verdi. Tunç, infaz sistemiyle ilgili önceki düzenlemelere değinerek, "İnfazla alakalı af vesaire bu konular gündemimizde değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Batı Şeria’da sınır kaosu: Ürdün açtı, İsrail kapattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu akşam teşkilat var mı, yeni bölüm ne zaman? 21 Eylül TRT 1 yayın akışı listesi paylaşıldı - HaberlerBu akşam teşkilat var mı, yeni bölüm ne zaman? 21 Eylül TRT 1 yayın akışı listesi paylaşıldıTEKNOFEST ziyaretçi kayıt işlemleri nasıl yapılır? - HaberlerTEKNOFEST ziyaretçi kayıt işlemleri nasıl yapılır?Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Ali Koç ve Saadettin Saran Fenerbahçe başkanlığı için karşı karşıya - HaberlerFenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Ali Koç ve Saadettin Saran Fenerbahçe başkanlığı için karşı karşıyaBenim Güzel Ailem dizisi nerede çekildi? Benim Güzel Ailem dizisinin çekildiği kasaba gündeme geldi - HaberlerBenim Güzel Ailem dizisi nerede çekildi? Benim Güzel Ailem dizisinin çekildiği kasaba gündeme geldi2025 AUZEF mezuniyet üç ders sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? - Haberler2025 AUZEF mezuniyet üç ders sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?AUZEF sınavı saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır? - HaberlerAUZEF sınavı saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Sonraki Haber Yükleniyor...