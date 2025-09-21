11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman açıklanacak? İçeriği ve maddeleri araştırılıyor

11. Yargı Paketi'ndeki gelişmeler gündeme geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketle ilgili son dakika bir açıklamada bulundu.

İnfaz sisteminden bilişim suçlarına kadar birçok noktada hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Ardınan "11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına araştırmalar hız kazandı.

11. YARGI PAKETİ ÇIKTI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11. yargı paketi şu an çıkmadı. Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi'nin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını açıkladı.

TBMM'nin 21 Temmuz'da tatile başladığı ve 1 Ekim'de Meclis'in yeniden açılacaktır. Bu nedenle paketin Ekim ayı itibarıyla gündeme gelmesi bekleniyor.

11. YARGI PAKETİNİN İÇERİĞİ NE?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin özellikle bilişim suçlarına odaklandığı belirtti. Tunç, "Bilişim yoluyla dolandırıcılık, sanal bahis ve kumar, gençlerimizi ve toplumu rahatsız eden önemli konular. Yargının bu suçlarla etkin mücadele etmesi için gerekli düzenlemeleri hazırladık" dedi.

Ayrıca Bakan Tunç 11. Yargı Paketi ile toplumsal huzuru bozacak suçların cezalarının arttırılacağını belirtti. Taslağa göre, meskun mahallede havaya silah atmanın cezası 1 yıldan 5 yıla çıkarılacak ve kurusıkı silahlarda da kapsama eklenecektir. Düğün ve nişan gibi kutlamalarda hava silah atmanın cezasının daha da yükselmesi planlanıyor.

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Genel af çıkmayacaktır. Bakan Tunç, "Af çıkacak mı?" sorusuna net cevap verdi. Tunç, infaz sistemiyle ilgili önceki düzenlemelere değinerek, "İnfazla alakalı af vesaire bu konular gündemimizde değil" ifadelerini kullandı.