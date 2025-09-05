11.⁠ ⁠Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı? 11.⁠ ⁠Yargı Paketi son dakika gelişmeleri merak ediliyor

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye’nin merakla beklediği 11. Yargı Paketi ile ilgili yeni gelişmeler gündeme damga vurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hem Adli Yıl Açılış Resepsiyonu’nda hem de katıldığı canlı yayınlarda paketin ayrıntılarına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Toplumsal huzuru ilgilendiren düzenlemelerin yer alacağı pakette özellikle bilişim suçları, düğün ve asker uğurlamalarında silah sıkma, trafikte yol kesme gibi fiiller üzerinde duruluyor. Peki, 11.⁠ ⁠Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı?

11.⁠ ⁠YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarına göre 11. Yargı Paketi için hazırlıklar devam ediyor. Pakette bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık, yasa dışı bahis, düğün ve asker uğurlamalarında havaya ateş açma, trafikte yol kesme gibi eylemlerle ilgili cezaları ağırlaştıran düzenlemeler yer alacak.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra teklif Meclis’e sunulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim’de yeniden açılacağı için paketin Ekim ayında gündeme gelmesi bekleniyor.

GENEL AF VAR MI?

Kamuoyunun en çok merak ettiği sorulardan biri de genel af konusu oldu. Adalet Bakanı Tunç, bu iddialara net bir şekilde cevap verdi.

Yeni pakette infaz sistemiyle ilgili bir af düzenlemesinin olmadığını belirten Tunç 11. Yargı Paketi’nin tamamen suçların önlenmesine ve caydırıcılığın artırılmasına yönelik düzenlemeler içerdiğini ifade etti.

11.⁠ ⁠YARGI PAKETİ SON DAKİKA

11. Yargı Paketi’nde toplum güvenliğini ilgilendiren düzenlemeler öne çıktı. Bilişim suçları ve sanal dolandırıcılık cezalarının artırılması, düğün ve kutlamalarda silah sıkmanın ayrı bir suç olarak ele alınması, trafikte güvenliği tehlikeye atan davranışların daha ağır yaptırımlara tabi tutulması bekleniyor.

Ayrıca çocuk adalet sistemiyle ilgili de yeni düzenlemeler yapılacak. Bakan Tunç, adalete güvenin devletin temel direği olduğunu vurgulayarak paketin kısa süre içinde Meclis gündemine taşınacağını açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

