12 Eylül TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?
12 Eylül 2025 Cuma günü Kanal D, Show TV, TV8, TRT 1, Star TV gibi kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşam ekranlarda birbirinden iddialı diziler ve programlar yer alıyor. İşte, güncel TV yayın akışı...
Yaz sezonunun sona ermesi üzerine popüler diziler kaldığı yerden yayınlanmaya devam ediyor. ATV, Kanal D, Show TV, TV8 ve Star TV'nin yayın akışı belli oldu.
BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam 20:00'da TRT 1'de Eurobasket Özel, Kanal D'de Arka Sokaklar, Show TV'de Kızılcık Şerbeti ve ATV'de Gözleri Karadeniz yayınlanacak.
TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
05.43 İstiklal Marşı
05.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.35 Kara Tahta
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
15.55 Teşkilat
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Eurobasket Özel
21.00 Yunanistan - Türkiye | FIBA Erkekler Eurobasket Yarı Final
23.00 Eurobasket Özel
00.00 Simitçi | Türk Sineması
02.05 Seksenler
02.55 Teşkilat
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni sezon)
00:15 Meteor Kıyameti
02:00 Poyraz Karayel
04:15 Kuzey Güney
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
01:00 Baba Ocağı
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Sezon)
00:15 Veliaht
02:30 Kızılcık Şerbeti
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri Karadeniz
22:50 Karanlık Sular / Yabancı Sinema
00:40 Bizim Hikaye / Yerli Sinema
03:00 Kardeşlerim
05:30 Ateş Kuşları
NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
20.00 İllegal Hayatlar
22.30 Şevkat Yerimdar
01.00 Aşk MantıK İntikam
03.15 Yaz Şarkısı
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım