12 Eylül TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

12 Eylül TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?
12 Eylül 2025 Cuma günü Kanal D, Show TV, TV8, TRT 1, Star TV gibi kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşam ekranlarda birbirinden iddialı diziler ve programlar yer alıyor. İşte, güncel TV yayın akışı...

Akşam televizyon karşısında ekran karşısına geçecek izleyiciler 12 Eylül 2025 TV yayın akışını araştırıyor.

Yaz sezonunun sona ermesi üzerine popüler diziler kaldığı yerden yayınlanmaya devam ediyor. ATV, Kanal D, Show TV, TV8 ve Star TV'nin yayın akışı belli oldu.

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 

Bu akşam 20:00'da TRT 1'de Eurobasket Özel, Kanal D'de Arka Sokaklar, Show TV'de Kızılcık Şerbeti ve ATV'de Gözleri Karadeniz yayınlanacak. 

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

05.43 İstiklal Marşı 
05.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye 
06.35 Kara Tahta 
09.20 Adını Sen Koy 
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse 
13.15 Seksenler 
15.55 Teşkilat 
19.00 Ana Haber 
19.55 İddiaların Aksine 
20.00 Eurobasket Özel 
21.00 Yunanistan - Türkiye | FIBA Erkekler Eurobasket Yarı Final 
23.00 Eurobasket Özel 
00.00 Simitçi | Türk Sineması 
02.05 Seksenler 
02.55 Teşkilat 

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni sezon)
00:15 Meteor Kıyameti
02:00 Poyraz Karayel
04:15 Kuzey Güney

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin 
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 
17:15 Söz 
19:00 Star Haber 
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema 
22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema 
01:00 Baba Ocağı 
03:00 Dürüye'nin Güğümleri 
05:00 Söz 

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Sezon)
00:15 Veliaht
02:30 Kızılcık Şerbeti

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

19:00 atv Ana Haber 
20:00 Gözleri Karadeniz 
22:50 Karanlık Sular / Yabancı Sinema 
00:40 Bizim Hikaye / Yerli Sinema 
03:00 Kardeşlerim 
05:30 Ateş Kuşları 

NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

20.00 İllegal Hayatlar 
22.30 Şevkat Yerimdar 
01.00 Aşk MantıK İntikam 
03.15 Yaz Şarkısı

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım

