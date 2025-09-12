12 Eylül TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

Akşam televizyon karşısında ekran karşısına geçecek izleyiciler 12 Eylül 2025 TV yayın akışını araştırıyor.

Yaz sezonunun sona ermesi üzerine popüler diziler kaldığı yerden yayınlanmaya devam ediyor. ATV, Kanal D, Show TV, TV8 ve Star TV'nin yayın akışı belli oldu.

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam 20:00'da TRT 1'de Eurobasket Özel, Kanal D'de Arka Sokaklar, Show TV'de Kızılcık Şerbeti ve ATV'de Gözleri Karadeniz yayınlanacak.

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

05.43 İstiklal Marşı

05.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.35 Kara Tahta

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

15.55 Teşkilat

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Eurobasket Özel

21.00 Yunanistan - Türkiye | FIBA Erkekler Eurobasket Yarı Final

23.00 Eurobasket Özel

00.00 Simitçi | Türk Sineması

02.05 Seksenler

02.55 Teşkilat

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar (Yeni sezon)

00:15 Meteor Kıyameti

02:00 Poyraz Karayel

04:15 Kuzey Güney

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

01:00 Baba Ocağı

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Söz

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Sezon)

00:15 Veliaht

02:30 Kızılcık Şerbeti

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

19:00 atv Ana Haber

20:00 Gözleri Karadeniz

22:50 Karanlık Sular / Yabancı Sinema

00:40 Bizim Hikaye / Yerli Sinema

03:00 Kardeşlerim

05:30 Ateş Kuşları

NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

20.00 İllegal Hayatlar

22.30 Şevkat Yerimdar

01.00 Aşk MantıK İntikam

03.15 Yaz Şarkısı

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım