Haberler > Haberler > 6 Eylül Cumartesi en çok izlenen yapımlar hangisi? Total, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu

6 Eylül Cumartesi en çok izlenen yapımlar hangisi? Total, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu

- Güncelleme:
Reyting, Dizi, Film, Gönül Dağı, MasterChef Türkiye, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

6 Eylül Cumartesi reyting sonuçları en çok araştırılan konular arasındadır. Dün akşam Derinlerdeki Dehşet, Özür Dilerim, Eski Köye Yeni Adet, Güldür Güldür Show, Can Borcu, Gönül Dağı, MasterChef Türkiye gibi yapımlar yayınlandı. Peki, 6 Eylül Cumartesi en çok izlenen yapımlar hangisi? İşte tüm ayrıntılar...

Reyting sonuçları güncel olarak takip edile konular arasında yer alıyor. 6 Eylül Cumartesi günü en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olduç

Dün akşam en Derinlerdeki Dehşet, Özür Dilerim, Eski Köye Yeni Adet, Güldür Güldür Show, Can Borcu, Gönül Dağı, MasterChef Türkiye gibi yapımların sonuçları araştırılıyor. İşte 6 Eylül Cumartesi gününün reyting sonuçları...

6 Eylül Cumartesi en çok izlenen yapımlar hangisi? Total, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu - 1. Resim

6 EYLÜL CUMARTESİ EN ÇOK İZLENEN YAPIMLAR HANGİSİ?

6 Eylül Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı. Buna göre, 6 Eylül Cumartesi reyting sonuçlarına göre TOTAL ve ABC'de TRT 1'in Gönül Dağı dizisi, AB'de ise Türkiye Japonya voleybol maçı reytinglerde birinci oldu.

6 EYLÜL CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Kaynak: Türkiye Gazetesi

