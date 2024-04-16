15 Nisan Pazartesi Malatya’da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'daki depremin büyüklüğü nedir? Malatya'da deprem mi oldu? sorusu herkes tarafından merak edilirken meydana gelen deprem hakkındaki detaylar şu şekilde...

Malatya ve çevresinde son dönemde art arda meydana gelen depremler bölge halkını endişelendiriyor. Bugün yaşanan yeni bir depremle birlikte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verilerini paylaştı.

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Malatya'da da bugün bir deprem meydana geldi. Saat 23:45 civarında Oluklu-Yeşilyurt mevkiinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremin derinliği 4.4 km olarak belirlendi.

Aynı zamanda AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre ise Doğanşehir ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. AFAD verilerine göre, bu depremin derinliği ise 7.01 km olarak tespit edildi.

Son zamanlarda yaşanan bu depremler, bölge halkında tedirginlik meydana getirmiş durumda. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını ve deprem anında dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.