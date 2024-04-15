Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu

Malatya'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli son dakika depreme ilişkin verileri paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede şiddetli artçılar yaşanmaya devam ediyor. Malatya bugün 3.1 büyüklüğünde bir depremle daha sallandı.

KANDİLLİ VE AFAD PEŞ PEŞE DUYURDU

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem, 23:45 sıralarında Oluklu-Yeşilyurt mevkiinde 2.9 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem yerin 4.4 km derinliğinde meydana geldi.

AFAD verilerine Doğanşehir'de 3.1 meydana gelen deprem yerin 7.01 km derinliğinde yaşandı.

Paniğe neden olan depremde mal ve can kaybına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.