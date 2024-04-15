Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Malatya'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli son dakika depreme ilişkin verileri paylaştı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede şiddetli artçılar yaşanmaya devam ediyor. Malatya bugün 3.1 büyüklüğünde bir depremle daha sallandı.
KANDİLLİ VE AFAD PEŞ PEŞE DUYURDU
Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem, 23:45 sıralarında Oluklu-Yeşilyurt mevkiinde 2.9 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem yerin 4.4 km derinliğinde meydana geldi.
AFAD verilerine Doğanşehir'de 3.1 meydana gelen deprem yerin 7.01 km derinliğinde yaşandı.
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi