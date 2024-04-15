Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu

Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Malatya&#039;da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Malatya'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli son dakika depreme ilişkin verileri paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede şiddetli artçılar yaşanmaya devam ediyor. Malatya bugün 3.1 büyüklüğünde bir depremle daha sallandı.

KANDİLLİ VE AFAD PEŞ PEŞE DUYURDU

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem, 23:45 sıralarında Oluklu-Yeşilyurt mevkiinde 2.9 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem yerin 4.4 km derinliğinde meydana geldi.

Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu - 1. Resim

AFAD verilerine Doğanşehir'de 3.1 meydana gelen deprem yerin 7.01 km derinliğinde yaşandı.

Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu - 2. Resim

Paniğe neden olan depremde mal ve can kaybına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İran'ın 174 savaş uçağı ve 534 bin askeri var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muş'ta DEM Partili belediyeye depo tepkisi! 500 çiftini ateşe verdi - GündemDEM'li belediyeye çarpıcı tepki! 500 çiftini ateşe verdiAntalya'daki teleferik faciasında yeni gelişme! Polis tesise girişleri kapattı - GündemTesis girişlere kapatıldı!Bahçeli'nin A takımında dikkat çeken detay! Kadın ve aile teşkilatının başında artık bir erkek var - GündemKadın ve aile teşkilatının başında artık bir erkek var'Adana'da 830 Suriyeli öğretmen atandı' iddiası... İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi - Gündemİletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldiBisikletliye çarpmamak isterken yayayı ezdi geçti: Feci kaza anbean kamerada - GündemBisikletliye çarpmamak isterken yayayı ezdi geçtiBakan Fidan'dan diplomasi trafiği! BM Genel Sekreteri Guterres ve ABD'li Müsteşar Vekili ile görüştü - GündemFidan'dan diplomasi trafiği! BM ve ABD ile görüştü
Sonraki Haber Yükleniyor...