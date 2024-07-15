15 Temmuz Hamster Kombat yeni günlük şifresi "MERKLE" oldu

Hamster Kombat günlük şifrelerini yakından takip edenler 15 Temmuz günlük şifresi nedir merak ediliyorken 1 milyon coin kazanmak için gereken günlük şifresi belli oldu.

Son zamanların popüler oyunlarından biri olan Hamster Kombat oyununda coin kazanmak ve kartları tamamlamak için gerekli olan günlük şifre açıklandı.

Kurgusal karakter olan hamster ile bir kripto borsasının CEO'su oluyorken Telegram tabanlı oyundur.

HAMSTER KOMBAT 15 TEMMUZ GÜNLÜK ŞİFRE BELLİ OLDU MU?

15 Temmuz günlük şifresi açıklandı. Günün şifresi "MERKLE" olurken Mors alfabesi ile yazılışı da şöyle:

M: ▬ ▬

E: ●

R: ● ▬ ●

K: ▬ ● ▬

L: ● ▬ ● ●

E: ●

Hamster Kombat günlük şifre 15 Temmuz:

▬ ▬ ● ● ▬ ● ▬ ● ▬ ● ▬ ● ● ●

HAMSTER KOMBAT NASIL OYNANIR?

Oyna kazan olarak oynanılan oyunda savaşlara katılarak görev tamamlanıyor. Görev tamamlayarak coin kazanılırken günlük kombo promosyonu ile 5 milyon oyun parası kazanılırken NFT entegrasyonu ile bir NFT pazarında alışveriş yapma imkanı sunuyor.

Çok oyunculu mod ile çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla oynayabiliyorken kurgusal karakteri süsleyebiliyorsunuz.