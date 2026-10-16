16 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu satışta! BİM'de bu Cuma neler var?
16 Ekim BİM aktüel ürünler katalogu, haftanın son alışveriş fırsatlarını takip edenlerin gündeminde. Cuma günü raflara gelen yeni ürünler arasında ev terliklerinden mutfak gereçlerine, tekstil ürünlerinden spor ekipmanlarına kadar farklı seçenekler bulunuyor.
BİM'in 16 Ekim 2026 Cuma günü geçerli aktüel ürünler katalogu satışa çıktı. Yeni haftanın afişinde sonbahar dönemine uygun ev ve giyim ürünlerinin yanı sıra mutfak gereçleri, cam ürünler, spor ekipmanları ve teknoloji ürünleri yer alıyor. Fiyatları 85 TL'den başlayan terlik çeşitleri ile 89 TL'lik yumak setleri katalogda öne çıkan ürünler arasında bulunuyor.
16 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Fiyonklu Gondol Terlik Kadın 145 TL
Kalp Nakışlı Gondol Terlik Kadın 145 TL
Nakışlı Gondol Terlik Kadın 145 TL
Leopar Desenli Terlik 85 TL
Kazayağı Desenli Terlik Kadın 85 TL
Ekose Desenli Terlik Kadın 85 TL
Baklava Desenli Terlik Kadın 85 TL
Ağzı Tüylü Terlik Kadın 95 TL
Çiçek Desenli Terlik Kadın 95 TL
Kalp Desenli Terlik Kadın 95 TL
Ekose Desenli Terlik Erkek 95 TL
Keçe Terlik Kadın 95 TL
Keçe Terlik Erkek 95 TL
Tüylü Gondol Terlik 119 TL
Chef's Professional Tek Fiyat Çelik Ürünler 14 cm 16 cm 399 TL
Chef's Tava 28 cm 329 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Kapaklı Kavanoz 340 ml 49 TL
Glass in Love Cam Saklama Kabı Seti 340 ml 4'lü 149 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Kupa Seti 200 ml 3'lü 149 TL
LAV Valeria Su Bardağı 400 ml 3'lü 119 TL
LAV Valeria Meşrubat Bardağı 460 ml 3'lü 129 TL
Paşabahçe Frezya Servis Tabağı 225 cc 14 cm 3'lü 159 TL
Borcam Kapaklı Dikdörtgen Tencere 1950 cc 33,6 cm 319 TL
Colorina Renkli Cam Çay Tabağı 12 cm 6'lı 249 TL
Colorina Renkli Cam Pasta Tabağı 21 cm 4'lü 349 TL
Colorina Renkli Ayaklı Cam Sunum Tabağı 27,5 cm 329 TL
Benante Bambu Tablalı Kalp Şekilli Sunumluk 15,5x14,5x10 cm 349 TL
Chef's Krep Tava 26 cm 289 TL
Chef's Kek Kalıbı 189 TL
Bıçak Çeşitleri 159 TL
Ören Bayan Dora Yumak 2'li 89 TL
Ören Bayan Kristal Yumak 2'li 89 TL
Patik Çorap Erkek 2'li 79 TL
Spor Ayakkabı Erkek 999 TL
Lotto Spor Ayakkabı Kadın 999 TL
Eşofman Altı Erkek 399 TL
Tshirt Erkek 229 TL
Dagi Ev Giyim Takımı Kadın 999 TL
Bralet Kadın 209 TL
Tayt Kadın 299 TL
Bolero Yoga Çorabı Kadın 65 TL
Reebok Çorap Erkek 129 TL
Dagi Spor Çantası 47x29x16 cm 439 TL
Desenli Soket Çorap Kadın 2'li 59 TL