16 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu satışta! BİM'de bu Cuma neler var?

16 Ekim BİM aktüel ürünler katalogu, haftanın son alışveriş fırsatlarını takip edenlerin gündeminde. Cuma günü raflara gelen yeni ürünler arasında ev terliklerinden mutfak gereçlerine, tekstil ürünlerinden spor ekipmanlarına kadar farklı seçenekler bulunuyor.

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BİM'in 16 Ekim 2026 Cuma günü geçerli aktüel ürünler katalogu satışa çıktı. Yeni haftanın afişinde sonbahar dönemine uygun ev ve giyim ürünlerinin yanı sıra mutfak gereçleri, cam ürünler, spor ekipmanları ve teknoloji ürünleri yer alıyor. Fiyatları 85 TL'den başlayan terlik çeşitleri ile 89 TL'lik yumak setleri katalogda öne çıkan ürünler arasında bulunuyor.

16 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu satışta! BİMde bu Cuma neler var?

16 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Fiyonklu Gondol Terlik Kadın 145 TL

Kalp Nakışlı Gondol Terlik Kadın 145 TL

Nakışlı Gondol Terlik Kadın 145 TL

16 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu satışta! BİMde bu Cuma neler var?

Leopar Desenli Terlik 85 TL

Kazayağı Desenli Terlik Kadın 85 TL

Ekose Desenli Terlik Kadın 85 TL

Baklava Desenli Terlik Kadın 85 TL

Ağzı Tüylü Terlik Kadın 95 TL

Çiçek Desenli Terlik Kadın 95 TL

Kalp Desenli Terlik Kadın 95 TL

Ekose Desenli Terlik Erkek 95 TL

Keçe Terlik Kadın 95 TL

Keçe Terlik Erkek 95 TL

Tüylü Gondol Terlik 119 TL

16 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu satışta! BİMde bu Cuma neler var?

Chef's Professional Tek Fiyat Çelik Ürünler 14 cm 16 cm 399 TL

Chef's Tava 28 cm 329 TL

Glass in Love Gravürlü Cam Kapaklı Kavanoz 340 ml 49 TL

Glass in Love Cam Saklama Kabı Seti 340 ml 4'lü 149 TL

Glass in Love Gravürlü Cam Kupa Seti 200 ml 3'lü 149 TL

LAV Valeria Su Bardağı 400 ml 3'lü 119 TL

LAV Valeria Meşrubat Bardağı 460 ml 3'lü 129 TL

Paşabahçe Frezya Servis Tabağı 225 cc 14 cm 3'lü 159 TL

Borcam Kapaklı Dikdörtgen Tencere 1950 cc 33,6 cm 319 TL

Colorina Renkli Cam Çay Tabağı 12 cm 6'lı 249 TL

Colorina Renkli Cam Pasta Tabağı 21 cm 4'lü 349 TL

Colorina Renkli Ayaklı Cam Sunum Tabağı 27,5 cm 329 TL

Benante Bambu Tablalı Kalp Şekilli Sunumluk 15,5x14,5x10 cm 349 TL

Chef's Krep Tava 26 cm 289 TL

Chef's Kek Kalıbı 189 TL

Bıçak Çeşitleri 159 TL

16 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu satışta! BİMde bu Cuma neler var?

Ören Bayan Dora Yumak 2'li 89 TL

Ören Bayan Kristal Yumak 2'li 89 TL

Patik Çorap Erkek 2'li 79 TL

Spor Ayakkabı Erkek 999 TL

Lotto Spor Ayakkabı Kadın 999 TL

Eşofman Altı Erkek 399 TL

Tshirt Erkek 229 TL

Dagi Ev Giyim Takımı Kadın 999 TL

Bralet Kadın 209 TL

Tayt Kadın 299 TL

Bolero Yoga Çorabı Kadın 65 TL

Reebok Çorap Erkek 129 TL

Dagi Spor Çantası 47x29x16 cm 439 TL

Desenli Soket Çorap Kadın 2'li 59 TL

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