17 Mayıs maç programına göre Süper Lig'de İstanbulspor ile Sivasspor 17.00'de karşılaşacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mayıs 2024 12:27 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 12:41 - Güncelleme:

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken futbolseverler bugün maç var mı, hangi karşılaşmalar oynanacak sorularına cevap aradı. GS ile FB arasında çekişmeli yarış nefes keserken ligde bu akşam maç var mı araştırıldı. İşte program 17 Mayıs...