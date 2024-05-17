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17 Mayıs maç programına göre Süper Lig'de İstanbulspor ile Sivasspor 17.00'de karşılaşacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
17 Mayıs maç programına göre Süper Lig&#039;de İstanbulspor ile Sivasspor 17.00&#039;de karşılaşacak
Futbol, Galatasaray, Spor, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken futbolseverler bugün maç var mı, hangi karşılaşmalar oynanacak sorularına cevap aradı. GS ile FB arasında çekişmeli yarış nefes keserken ligde bu akşam maç var mı araştırıldı. İşte program 17 Mayıs...

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bu akşam kimin maçı var merak ediliyor. 19 Mayıs günü oynanacak olan GS - FB derbisine günler kala karşılaşmalar heyecanla araştırılıyor. Galatasaray, kazandığı son 5 şampiyonlukta mayıs ayında 24 maçın 21 tanesini kazandı.

Günün programı şöyle:

TFF 2. Lig 

1461 Trabzon – Mersin İY | 15.30 | TFF Youtube

Iğdırspor – 24 Erzincanspor | 15.30 | TFF Youtube

Süper Lig

İstanbulspor – Sivasspor 17.00 | Bein Sports 1, Bein Sports beIN Connect

Antalyaspor – Adana Demirspor | 20.00 | Bein Sports 1, Bein Sports beIN Connect

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Nassr – Al Hilal | 20.00 | S Sport Plus, TV 8 Buçuk, Exxen

17 Mayıs maç programına göre Süper Lig'de İstanbulspor ile Sivasspor 17.00'de karşılaşacak - 1. Resim

İtalya Serie A

Fiorentina – Napoli | 21.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Azerbaycan Premier Ligi

Karabağ – Turan | 19.30 | CBC Sport

Portekiz Liga NOS

Rio Ave – Benfica | 22.45 | Smart Spor 2, Spor Smart 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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