17 Mayıs maç programına göre Süper Lig'de İstanbulspor ile Sivasspor 17.00'de karşılaşacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken futbolseverler bugün maç var mı, hangi karşılaşmalar oynanacak sorularına cevap aradı. GS ile FB arasında çekişmeli yarış nefes keserken ligde bu akşam maç var mı araştırıldı. İşte program 17 Mayıs...
Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bu akşam kimin maçı var merak ediliyor. 19 Mayıs günü oynanacak olan GS - FB derbisine günler kala karşılaşmalar heyecanla araştırılıyor. Galatasaray, kazandığı son 5 şampiyonlukta mayıs ayında 24 maçın 21 tanesini kazandı.
Günün programı şöyle:
TFF 2. Lig
1461 Trabzon – Mersin İY | 15.30 | TFF Youtube
Iğdırspor – 24 Erzincanspor | 15.30 | TFF Youtube
Süper Lig
İstanbulspor – Sivasspor 17.00 | Bein Sports 1, Bein Sports beIN Connect
Antalyaspor – Adana Demirspor | 20.00 | Bein Sports 1, Bein Sports beIN Connect
Suudi Arabistan Pro Lig
Al Nassr – Al Hilal | 20.00 | S Sport Plus, TV 8 Buçuk, Exxen
İtalya Serie A
Fiorentina – Napoli | 21.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
Azerbaycan Premier Ligi
Karabağ – Turan | 19.30 | CBC Sport
Portekiz Liga NOS
Rio Ave – Benfica | 22.45 | Smart Spor 2, Spor Smart
Kaynak: Türkiye Gazetesi