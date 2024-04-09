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2024 Nisan ayı köprü geçiş ücretleri belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2024 Nisan ayı köprü geçiş ücretleri belli oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayramda köprüler ücretli mi? Köprü geçiş ücretleri ne kadar? gibi sorular bayram öncesi sıkça sorulmaya başlandı. Her yıl olduğu gibi 2024 Nisan ayı için de Türkiye'nin çeşitli otoyol ve köprülerinde geçerli olacak geçiş ücretleri belli oldu. Sürücülerin bayram öncesi seyahat planlarını yaparken ve yolculuklarını gerçekleştirirken bu ücretleri göz önünde bulundurmaları önem taşıyor.

Türkiye genelindeki otoyol ve köprülerden geçmek isteyen sürücüler geçiş ücretlerini öğrenerek seyahat bütçelerini planlayabilirler. Fakat geçiş ücretlerini etkileyen bazı önemli faktörleri anlamak gerekiyor.

2024 Nisan ayı köprü geçiş ücretleri belli oldu - 1. Resim

KÖPRÜLER ÜCRETLİ Mİ?

Ücretli otoyol ve köprülerden geçmek isteyen sürücülerin araçlarında HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) etiketi bulundurması gerekiyor. HGS etiketi olmayan araçların plakaları ücretlendirilirken HGS etiketi bulunan araçlardan ise otomatik olarak geçiş ücreti tahsil ediliyor.

Geçiş ücretleri araçların sınıflandırılmasına ve kat edilen mesafeye göre değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle sürücülerin hangi araç sınıfına girdiklerini ve hangi güzergâhta seyahat edeceklerini önceden belirlemeleri önem taşıyor.

2024 Nisan ayı köprü geçiş ücretleri belli oldu - 2. Resim

2024 KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 Nisan ayı için belirlenen bazı otoyol ve köprü geçiş ücretleri şu şekildedir:

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri:

Araç Sınıfı 1: 15,00 TL

Araç Sınıfı 2: 19,00 TL

Araç Sınıfı 3: 42,00 TL

Araç Sınıfı 4: 83,00 TL

Araç Sınıfı 5: 110,00 TL

Araç Sınıfı 6: 6,00 TL

Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri:

Araç Sınıfı 1: 290,00 TL

Araç Sınıfı 2: 465,00 TL

Araç Sınıfı 3: 550,00 TL

Araç Sınıfı 4: 730,00 TL

Araç Sınıfı 5: 920,00 TL

Araç Sınıfı 6: 205,00 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri:

Araç Sınıfı 1: 35,00 TL

Araç Sınıfı 2: 45,00 TL

Araç Sınıfı 3: 85,00 TL

Araç Sınıfı 4: 220,00 TL

Araç Sınıfı 5: 275,00 TL

Araç Sınıfı 6: 25,00 TL

1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri:

Araç Sınıfı 1: 295,00 TL

Araç Sınıfı 2: 370,00 TL

Araç Sınıfı 3: 665,00 TL

Araç Sınıfı 4: 740,00 TL

Araç Sınıfı 5: 1.400,00 TL

Araç Sınıfı 6: 75,00 TL

İstanbul-İzmir Otoyolunda ise farklı güzergahlara göre değişen ücretler bulunmaktadır. Özellikle seyahat öncesi belirtilen ücret tablolarını inceleyerek ve seyahat planınıza uygun olarak hazırlıklarınızı yapmanız önem arz etmektedir.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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