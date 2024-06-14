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2024 Survivor All Star şampiyonu, 2017’nin birinci ismi Ogeday Girişken oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024 Survivor All Star şampiyonu, 2017’nin birinci ismi Ogeday Girişken oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star 2024 finalinde şampiyonu belli oldu. Nefise Ogeday finalinde parkur yarışına İstanbul'da devam eden yarışmacılar arasında kazanan belli oldu.

Survivor 2024 All Star Şampiyonu kim oldu, Ogeday mı Nefise mi şampiyon oldu sorularının cevapları araştırılıyor. 

SURVİVOR 2024 ALL STAR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor 2024 All Star Şampiyonu Ogeday oldu.

Survivor büyük finalinde karşı karşıya gelen Seda - Ogeday ve Batuhan - Nefise parkurda finale kalma mücadelesi verdi. 

İlk etapta Seda'yla parkurda mücadele eden Ogeday bu etabı kazanarak finale adını yazdırdı. 

Nefise'de Batuhan'la final için verdiği mücadeleyi kazanarak finalde Ogeday'ın rakibi oldu. 

Nefise'yle final etabında karşılaşan Ogeday, 6-2 skorla final karşılaşmasını kazandı. 

2024 Survivor All Star şampiyonu, 2017’nin birinci ismi Ogeday Girişken oldu - 1. Resim

OGEDAY KAÇ KERE ŞAMPİYON OLDU?

Ogeday Girişken, 2017 yılında katıldığı Survivor finaline Adem Kılıççı ile birlikte kalmıştı. SMS oylamasında Adem'i geçerek şampiyonluğa adını yazdırmış, ilk Survivor şampiyonluğunu burada kazanmıştı. 

İkinci olarak ise Survivor All Star 2024'te en başından beri başarılı bir grafik gösteren Ogeday, final etabında Nefise'yi parkurda yenerek ikinci kez şampiyon oldu. 

Ogeday'ın 2017 ve 2024 olmak üzere iki şampiyonluğu bulunuyor. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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