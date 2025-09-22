Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2025 Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

2025 Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

2025 Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Ekonomik göstergeler arasında önemli bir yere sahip olan enflasyon rakamları, her ayın belirli günlerinde kamuoyuyla paylaşılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bu veriler, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) başta olmak üzere birçok kalemde ekonomik durumu gözler önüne seriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen 2025 Eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak. Bu rakamlar, kira artış oranı ile memur ve emekli zamları gibi birçok ekonomik kalemin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi, eylül ayı ve yıl sonu enflasyon beklentilerini de ortaya koydu.

2025 EYLÜL  ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşacak. 

Genel uygulama olarak TÜİK, her ayın 3'ünde bir önceki aya ait enflasyon rakamlarını açıklıyor. 2025 Ağustos ayı enflasyon rakamları da bu takvime uygun olarak 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da duyurulmuştu.

AĞUSTOS 2025 ENFLASYON RAKAMLARI KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 Ağustos ayı enflasyon rakamlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda ise yüzde 32,95 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise aylık yüzde 2,48 ve yıllık yüzde 25,16 artış gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos verilerini değerlendirerek yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüşün devam ettiğini vurguladı. Bakan Şimşek, temel mal enflasyonunun yüzde 19,8, hizmet enflasyonunun ise 2022 Nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8'e gerilediğini belirtti. Gıda grubunun aylık enflasyona etkisi 0,7 puan oldu.

