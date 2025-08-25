Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2025 İKM alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İnfaz ve Koruma Memuru alımı

2025 İKM alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İnfaz ve Koruma Memuru alımı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2025 İKM alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İnfaz ve Koruma Memuru alımı
Haberler

Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılında gerçekleştireceği 3 bin 500 personel alımı için geri sayım başladı. Başvuru süreci 15 Ağustos'ta sona erirken, gözler İnfaz Koruma Memuru (İKM) alım sonuçlarına çevrildi. Adaylar, Adalet Bakanlığı İKM alım sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2025 İKM alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Binlerce Aday, Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2025 yılı İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) alım sürecini yakından takip ediyor. Başvuru süreci 15 Ağustos tarihinde sona erirken, gözler alım sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi.  Peki, 2025 İKM alım sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar, İnfaz ve Koruma Memuru alım sonuçlarını araştırıyor.

2025 İKM alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İnfaz ve Koruma Memuru alımı - 1. Resim

2025 İKM ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı’nın daha önceki alım takvimleri dikkate alındığında, sonuçların genellikle başvuru sürecinin sona ermesinden itibaren 1 ila 2 ay içerisinde açıklandığı biliniyor. Bu nedenle, 2025 İKM alım sonuçlarının Eylül ayının ilk haftası içerisinde duyurulması bekleniyor.

2025 İKM alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İnfaz ve Koruma Memuru alımı - 2. Resim

2025 İKM ALIM SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar, sonuçlara Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (pgm.adalet.gov.tr) adresi üzerinden erişebiliyor. Ayrıca T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle e-Devlet kapısı üzerinden de sorgulama yapılabiliyor.

2025 İKM alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İnfaz ve Koruma Memuru alımı - 3. Resim

