2025 İKM alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İnfaz ve Koruma Memuru alımı

Binlerce Aday, Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2025 yılı İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) alım sürecini yakından takip ediyor. Başvuru süreci 15 Ağustos tarihinde sona erirken, gözler alım sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Peki, 2025 İKM alım sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar, İnfaz ve Koruma Memuru alım sonuçlarını araştırıyor.

2025 İKM ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı’nın daha önceki alım takvimleri dikkate alındığında, sonuçların genellikle başvuru sürecinin sona ermesinden itibaren 1 ila 2 ay içerisinde açıklandığı biliniyor. Bu nedenle, 2025 İKM alım sonuçlarının Eylül ayının ilk haftası içerisinde duyurulması bekleniyor.

2025 İKM ALIM SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar, sonuçlara Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (pgm.adalet.gov.tr) adresi üzerinden erişebiliyor. Ayrıca T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle e-Devlet kapısı üzerinden de sorgulama yapılabiliyor.