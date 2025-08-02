Adalet Bakanlığı toplamda 5 bin personel alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak personellerde KPSS puan şartı vardır. Ayrıca Ortaöğretim (lise) ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecek.

Peki, İnfaz koruma memuru alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm ayrıntılar...

İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İnfaz koruma memuru almı başvuruları 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla başladı. Başvurular, 15 Ağustos 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu (https://www.turkiye.gov.tr) aracılığıyla yapılacak.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), 2025 yılında 20 bin personel alımı kapsamında 3.172 infaz ve koruma memuru (İKM) alımı için başvuruların 1 Ağustos 2025’te başlayacağını duyurdu.

İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İnfaz koruma memuru alımı şartları arasında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olamak, en az lise mezunu olmak (tercihen hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya adalet ön lisans mezunu olmak) ya da MEB onaylı bilgisayar veya daktilo sertifikasına sahip olmak yer almaktadır.