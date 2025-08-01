İnfaz ve koruma memuru alımı başvuru tarihleri ne zaman?

İnfaz ve Koruma memuru alımı için başvuru tarihleri ve şartları merak edilip araştırılıyor. İnfaz ve koruma memuru, cezaevlerinde güvenliği sağlamaktadır.

Peki, İnfaz ve koruma memuru başvuru tarihleri ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

İNFAZ VE KORUMA MEMURU BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

İnfaz koruma memuru başvuruları 1 Ağustos 2025 saat 09:00'da başlayacak, 15 Ağustos günü saat 23:59'da tamamlanacaktır.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İnfaz koruma memuru olmak isteyen adaylar başvurularını www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılmasının ardından. e-Devlet sisteminde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak yapılacaktır.

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İNFAZ VE KORUMA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İnfaz koruma memur başvuru şartları arasında ilk olarak Türk Vatandaşı olmak vardır. Herhangi bir suç işlememekte bahsi geçen kriterler arasında yer alıyor.

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak zorunludur.