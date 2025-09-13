Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2025 Öğretmenler Günü tarihi: Öğretmenler Günü ne zaman?

Her sene n Öğretmenler Günü dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Emeklerinin karşılığını bir kez daha hatırlanması için çeşitli etkinlikler ile kutlanan Öğretmenler Günü'nün bu sene hangi günde denk geleceği merak konusu oldu.

Eylül ayının ortalarına gelinmesiyle beraber "Öğretmenler Günü'nün ne zaman?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Öğretmenler Günü, öğretmenlere olan sevgimizi, saygımızı ve minnettarlığımız ifade ettiğimiz çok özel bir gündür. Öğretmenlerin emeklerinin takdir edildiği önemli günde birçok etkinlik düzenlenir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN? 

24 Kasım Öğretmenler Günü Pazartesi günüdür. 24 Kasım Öğretmenler Günü Pazartesi günü ülke genelinde kutlanacak.

Hayatımıza dokunan, bizi eğitim yolculuğumuzda rehber olan öğretmenlerimizin özel günü ilk olarak 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü Pazartesi gününe denk geliyor. Öğrenciler bu tarihte öğretmenlerine karşı duydukları minnettarlığı gösterecek. 

Bazı ülkelerde 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 

