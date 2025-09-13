Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Az daha Özgür Özel'de karşılaşacaktı! Apar topar ayrılan Gürsel Tekin'den tek cümlelik açıklama

Az daha Özgür Özel'de karşılaşacaktı! Apar topar ayrılan Gürsel Tekin'den tek cümlelik açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mahkemece CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin, sabah saatlerinde il binasına gitti. Tekin'e tepki olarak çalışma ofisi yapılan binaya Özgür Özel'in de gitmesi bekleniyordu. Apar topar binadan ayrılan Tekin'e, Özel'le karşılaşma ihtimalleri de soruldu. İşte detaylar.

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atandıktan sonra Özgür Özel ve yönetimin karşı geldiği Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde polis zoruyla il binasına girmişti.

İL BİNASINA GİTTİ

Bu sırada bina dışında ve içinde olaylar çıkmış, su şişesi ve bazı cisimler fırlatılan Tekin yoğun tepkiler eşliğinde binaya girmişti. Tepkilerin odağındaki Gürsel Tekin, bugün de CHP'nin il binasına geldi.

ÖZEL'LE KARŞILAŞMAK İSTEMEDİ

Kısa süre içinde alandan ayrılan Tekin'e, gazeteciler mikrofon uzattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in binaya gelecek olması yüzünden ayrıldığı iddialarına Tekin, "Biz kendisiyle her zaman görüşürüz. Kendisi bizim genel başkanımız" cevabını verdi.

Özgür Özel’in Sarıyer’deki çalışma ofisine gelerek Merkez Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor. 

