Tartıştığı arkadaşını bağlayıp odaya kilitledi! Yargıtay kararını verdi

Ankara'da aralarında alacak-verecek meselesi bulunan 2 kişi, arkadaşlarının evinde konuyu görüşmek için bir araya geldi. İkili arasında çıkan tartışma üzerine kişilerden biri sinirlenerek diğer kişinin ellerini bağladı, ağzını bantladı ve ardından odaya kilitleyerek evden ayrıldı.

Başka bir kişinin yardımıyla odadan çıkan kişinin şikayeti üzerine, arkadaşına yönelik eylemi nedeniyle diğer kişi hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dava açıldı.

MAHKEMEDEN '2 YIL HAPİS' KARARI

Yargılamayı yapan Ankara 56. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı atılı suçtan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık ise kararı temyiz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, tarafların arkadaşlarının evlerinde bir araya geleceklerinin tanıklar tarafından da bilindiği, mağdurun anlatımıyla olay sonrası kolluk birimlerince tutulan tutanaktaki tespitlerin örtüştüğü belirtildi.

OY BİRLİĞİYLE ONANDI

Kararda, "Mahkemenin değerlendirmesinde, sanık tarafından öne sürülen temyiz sebepleri ve sair hususlar yönünden herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden, temyiz itirazlarının reddiyle hükmün tebliğnameye uygun olarak oy birliğiyle onanmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.