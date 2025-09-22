2025 Yurt Time başvurusu ne zaman alınacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın üniversite öğrencilerine hem sosyal, hem sportif hem de ekonomik fırsatlar sunan Yurt Time Spor Projesi, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için gündemdeki yerini koruyor. Yurt Time başvurusu ne zaman alınacak, kimler başvurabilir ve projenin öğrenciye sağladığı avantajlar merak konusu oldu.

2025 YURT TİME BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

KYK Yurt Time Spor Projesi’nin 2025-2026 dönemi için başvuru tarihleri henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanmadı.

Geçmiş yıllara bakıldığında, başvuruların genellikle eğitim-öğretim yılının başında, özellikle Eylül ayının ortalarında yapılmıştı.

YURT TİME BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye yalnızca Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtlarında barınan öğrenciler katılabiliyor. Proje, birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren eğitim gören üniversite öğrencilerine açık. İdare asistanlığı, kütüphane veya yemekhane sorumluluğu görevler veriliyor. Haftalık çalışma süresi sınırı ve görev yerleri yurda göre değişebiliyor.

YURT TİME NEDİR?

KYK Yurt Time Spor Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine yönelik başlatıldı.

Kütüphane sorumluluğu, genç ofis asistanlığı, eğitim asistanlığı gibi 26 farklı alanda görev alma imkanı sunan proje, öğrencilerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. “Gençlik ve Spor Bakanlığı / Yurt Time Spor Projesi Başvurusu” bölümünden işlemler tamamlanacak.