Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2025 Yurt Time başvurusu ne zaman alınacak?

2025 Yurt Time başvurusu ne zaman alınacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2025 Yurt Time başvurusu ne zaman alınacak?
KYK, Başvuru Tarihi, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Üniversite Öğrencileri, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

KYK Yurt Time 2025-2026 dönemi için başvuru tarihi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlarında kalan öğrenciler için geliştirdiği Yurt Time projesi gençlerin ek gelir elde etmesine katkı sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın üniversite öğrencilerine hem sosyal, hem sportif hem de ekonomik fırsatlar sunan Yurt Time Spor Projesi, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için gündemdeki yerini koruyor. Yurt Time başvurusu ne zaman alınacak, kimler başvurabilir ve projenin öğrenciye sağladığı avantajlar merak konusu oldu. 

2025 YURT TİME BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

KYK Yurt Time Spor Projesi’nin 2025-2026 dönemi için başvuru tarihleri henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanmadı.

Geçmiş yıllara bakıldığında, başvuruların genellikle eğitim-öğretim yılının başında, özellikle Eylül ayının ortalarında yapılmıştı.

2025 Yurt Time başvurusu ne zaman alınacak? - 1. Resim

YURT TİME BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye yalnızca Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtlarında barınan öğrenciler katılabiliyor.  Proje, birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren eğitim gören üniversite öğrencilerine açık. İdare asistanlığı, kütüphane veya yemekhane sorumluluğu görevler veriliyor. Haftalık çalışma süresi sınırı ve görev yerleri yurda göre değişebiliyor.

2025 Yurt Time başvurusu ne zaman alınacak? - 2. Resim

YURT TİME NEDİR?

KYK Yurt Time Spor Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine yönelik başlatıldı.

Kütüphane sorumluluğu, genç ofis asistanlığı, eğitim asistanlığı gibi 26 farklı alanda görev alma imkanı sunan proje, öğrencilerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyor.

2025 Yurt Time başvurusu ne zaman alınacak? - 3. Resim

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. “Gençlik ve Spor Bakanlığı / Yurt Time Spor Projesi Başvurusu” bölümünden işlemler tamamlanacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye'ye turist akını! Ruslar ve Almanlar başı çektiAdana’nın dünyaca ünlü ‘007 James Bond’ köprüsü yıkılıyor! Kasım Gülek'in yıkımıyla kaos kapıda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başak Karahan'ın eşi kimdir? Halil Ünlü'nün hayatı ve kariyeri merak konusu oldu - HaberlerBaşak Karahan'ın eşi kimdir? Halil Ünlü'nün hayatı ve kariyeri merak konusu oldu2025 sonbahar ekinoksu ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Gece gündüz eşitliği bekleniyor - Haberler2025 sonbahar ekinoksu ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Gece gündüz eşitliği bekleniyorKonya'da fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor? - HaberlerKonya'da fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor?Adalet Bakanlığı 2025 promosyonu ne kadar oldu, ödemeler ne zaman yatacak? - HaberlerAdalet Bakanlığı 2025 promosyonu ne kadar oldu, ödemeler ne zaman yatacak?KYK burs başvurusu başladı mı? Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor - HaberlerKYK burs başvurusu başladı mı? Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyorMarsilya PSG maçı ertelendi mi, ne zaman, hangi kanalda? Ligue 1 maçına hava şartları engeli! - HaberlerMarsilya PSG maçı ertelendi mi, ne zaman, hangi kanalda? Ligue 1 maçına hava şartları engeli!
Sonraki Haber Yükleniyor...