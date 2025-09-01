2026 ÇKS başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları başladı...

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular ise 1 Eylül itibari ile başladı. Peki 2026 ÇKS başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte son değişiklikler ve tüm detaylar...

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ DEĞİŞTİ Mİ?

Çiftçilerin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak maksadıyla Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre mülkiyeti kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçiler, kira sözleşmesinin bulunmaması durumunda ‘taahhütname’ ile başvuru yapabilecek. Kamu arazilerine ‘taahhütname’ ile başvuran çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için ise kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekiyor.

2026 ÇKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÇKS 2026 üretim yılı başvuruları 1 Eylül’de başlayacak, 31 Aralık tarihinde ise sona erecek.

ÇKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÇKS kayıt işlemleri için çiftçiler bağlı bulundukları il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine müracaat edebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden de yapılabilecek. Başvuru sırasında araziye ait tapu, kira sözleşmesi veya taahhütname gibi belgeler talep ediliyor.