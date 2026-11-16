Türkiye'de önümüzdeki beş yıl içerisinde milyonlarca sürücü belgesinin yenilenmesi gerekecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2027-2031 döneminde geçerlilik süresi sona erecek sürücü belgesi sayısı 13 milyon 230 bin 620 olarak hesaplandı. Aynı dönemde 45 milyon 568 bin 72 kimlik kartının da yenilenmesi bekleniyor. Beş yıllık süreçte yenileme ihtiyacı bulunan kimlik kartı ve ehliyetlerin toplamı 58 milyon 798 bin 692'ye ulaşacak. Şimdi ise birçok belge sahibi ''2026 ehliyet yenileme ücreti ne kadar?'' araştırmaya başladı.

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2026 yılı sonuna kadar geçerlilik süresi dolan 374 bin 805 sürücü belgesinin yenilenmesi gerekiyor. Kimlik kartlarında bu sayı 112 bin 791 olarak açıklandı. Peki, 2026 ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

2026 ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Sürücü belgesi yenileme sürecinde yoğunluk bekleniyor!

2026 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılında yeni tip sürücü belgesini yenilemek isteyenlerin ödemesi gereken toplam tutar 2 bin 115 TL olarak belirlendi. Belirlenen ücret, 1.690 TL değerli kağıt bedeli ve 425 TL vakıf hizmet bedelinden oluşuyor.

2026 ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Sürücü belgesi yenileme sürecinde yoğunluk bekleniyor!

ESKİ TİP EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2016 yılından önce düzenlenen çipsiz eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinde ödenecek toplam tutar, ehliyet sınıfına göre farklılaşıyor. Başvurularda harç bedeline ek olarak değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli de tahsil ediliyor.

2026 yılı ücret tarifesine göre eski tip ehliyet yenileme bedelleri şöyle:

A, Engelli A, A1, A2, F ve H sınıfları: 4.354,90 TL

B ve Engelli B sınıfları: 8.869,60 TL

B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, G ve M sınıfları: 13.386,20 TL

2026 ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Sürücü belgesi yenileme sürecinde yoğunluk bekleniyor!

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşların öncelikle başvuru randevusu alması gerekiyor. Randevu işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi, e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Başvuru için randevu alındıktan sonra ilgili ücretlerin ödenmesi ve nüfus müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekiyor. Ödemeler anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT şubeleri veya dijital ödeme kanalları aracılığıyla yapılabiliyor.

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