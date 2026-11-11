Yeni yılda ehliyet sahibi olmanın maliyetinin 50-55 bin liraya yükselmesi bekleniyor. Bu yıl yaklaşık 30-35 bin lira seviyesinde bulunan toplam maliyetin yüzde 55 ile 60 arasında yükselmesi öngörülüyor. Zamlı tarifeler yürürlüğe girmeden ehliyet almak isteyenler sürücü kurslarına yönelirken, bazı kurslarda kontenjanların dolduğu belirtiliyor.

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Ehliyet almak isteyenleri yeni yılda daha yüksek bir fatura bekliyor. Artan işletme giderleri ve yeni yıl tarifeleri sebebiyle sürücü belgesi sahibi olmanın maliyetinde ciddi yükseliş yaşanması beklenirken, vatandaşlar zamdan etkilenmemek için yıl sonu gelmeden harekete geçti.

Özellikle İstanbul ve Ankara’da sürücü kurslarına yönelik talebin arttığı, bazı eğitim kurumlarında kontenjanların tamamen dolduğu bildiriliyor. İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin, kentte mevcut kurs ücretlerinin 20-25 bin lira seviyesinde olduğunu, yeni yılda bu tutarın 35 bin liraya ulaşabileceğini belirtti.

Zam paniği kursları doldurdu: Ehliyet almanın bedeli 50 bin lirayı geçecek

Orta Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz de Ankara’daki kurslarda doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını belirterek, vatandaşların mevcut fiyatlardan yararlanmak için kayıt yaptırdığını söyledi.

Zam paniği kursları doldurdu: Ehliyet almanın bedeli 50 bin lirayı geçecek

SADECE KURS ÜCRETİ DEĞİL

Ehliyet almanın maliyeti yalnızca sürücü kursuna ödenen parayla sınırlı kalmıyor. Adayların teorik e-Sınav ve direksiyon sınavı ücretlerinin yanı sıra sürücü belgesi harcı, değerli kâğıt bedeli ve vakıf payını da karşılaması gerekiyor.

2027’de yeniden değerleme oranı doğrultusunda devlet tarafından alınan harç ve belge bedellerinde de artış bekleniyor. Sınav ücretlerinin de yeni tarifelerle yükselmesi, toplam maliyeti daha da artıracak.

Zam paniği kursları doldurdu: Ehliyet almanın bedeli 50 bin lirayı geçecek

Bu yıl B sınıfı ehliyet almanın maliyeti şehir ve kurs ücretine göre yaklaşık 30-35 bin lira arasında değişiyor. Yeni yılda kurs ücretlerinin 35 bin lira seviyesine yükselmesi ve diğer zorunlu ödemelerin de artmasıyla birlikte toplam faturanın 50-55 bin liraya ulaşabileceği hesaplanıyor. Bu durumda ehliyet almanın maliyeti bir yılda yaklaşık yüzde 55 ila 60 oranında artacak.

Başka bir ifadeyle sürücü belgesi almak isteyenlerin cebinden ortalama 20 bin lira daha fazla para çıkacak.

SINAVDA DA YENİ DÖNEM

Sürücü adaylarını bekleyen değişiklikler ücretlerle sınırlı değil. Direksiyon sınavlarında ezbere dayalı sabit parkur uygulamasının yerine adayların gerçek trafik şartlarındaki sürüş becerilerinin ölçüleceği yeni bir sistemin gündeme gelmesi de süreci etkiliyor. Sektör temsilcileri, sınavların zorlaşacağı beklentisinin de mevcut dönemde kayıt yaptırmak isteyenlerin kararlarında etkili olduğunu belirtiyor.

Zam paniği kursları doldurdu: Ehliyet almanın bedeli 50 bin lirayı geçecek

KREDİ ÇEKİYORLAR

Serdar Pala, ehliyet almanın artık gençler ve aileleri için ciddi bir bütçe meselesine dönüştüğünü belirterek “Eskiden gençler yaz tatilinde çalışıp biriktirdikleri parayla ya da ailelerinin desteğiyle ehliyet alabiliyordu. Bugün bu giderek zorlaşıyor. Artık sadece birikim yaparak ehliyet sahibi olmak mümkün olmuyor. Kredi kartına taksit yaptıran, ihtiyaç kredisi çeken, hatta ehliyet parasını birkaç ayda ödemek için borçlanan adaylarımız var. Bize gelip ‘Ödemeyi nasıl yapabiliriz, taksit imkânınız var mı?’ diye soranların sayısı arttı. Ehliyet artık bir ihtiyaç ama bu maliyetlerle gençlerin ulaşması her geçen gün daha da güçleşiyor” diye konuştu.

Zam paniği kursları doldurdu: Ehliyet almanın bedeli 50 bin lirayı geçecek

'MALİYETLERİMİZ ARTIYOR'

Bahçelievler’de sürücü kursu işleten Serdar Pala, son dönemde kayıt taleplerinde belirgin artış yaşandığını belirterek “Vatandaşlar 2027’de ehliyet almanın 50 bin lirayı aşacağını duyunca ellerini çabuk tutmaya başladı. Özellikle son birkaç haftadır telefonlarımız susmuyor, gelip fiyat soran ve kayıt yaptırmak isteyenlerin sayısı arttı. Bazı sınıflarda kontenjanlarımız doldu. Diğer firmalarda da benzer durumlar yaşandığını duyuyoruz. Ancak herkesin bilmesini isteriz ki bu zamlar kursların keyfî olarak yaptığı artışlar değil. Araçların yakıtından bakımına, kiralardan personel giderlerine kadar her kalemde ciddi maliyet artışı var” dedi.

YÜZDE 55,32 ZAM GELMESİ BEKLENİYOR

Ödeme Kalemi 2026 Ücret 2027 Tahmini Sürücü kursu 20.000 TL 35.000 TL Ehliyet harcı (B) 6.754,60 TL 8.634,50 TL Değerli kâğıt (kart) 1.690 TL 2.159,20 TL Vakıf hizmet bedeli 425 TL 543 TL Teorik e-Sınav 1.250 TL 1.598 TL Direksiyon sınavı 2.000 TL 3.500 TL TOPLAM 32.119,60 TL 51.434,70 TL Not: Rakamlar ehliyet kurslarına göre değişiklik göstermektedir.





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