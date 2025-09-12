2026 Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak? Final maçı tarihi araştırılıyor

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin oynanacağı stat belli oldu. Milyonlarca futbol tutkunu heyecan ile dev karşılaşmaya hangi ülkenin ev sahipliği yapacağını araştırıyor. Şampiyonlar Ligi heyecanını yerinde yaşamak isteyenler şimdiden araştırmaya başladı. UEFA'da yapılan açıklamada 2026 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak ülke açıklandı. Peki 2026 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

2026 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

2026 Şampiyonlar Ligi final maçı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak.

2026 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2026 Şampiyonlar Ligi final maçı maçı 30 Mayıs'ta Macaristan'da yapılacak.

2027 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NEREDE YAPILACAK?

Öte yandan UEFA'dan yapılan açıklamada 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin Atletico Madrid'in maçlarına ev sahipliği yapan Metropolitano Stadı'nda oynanacağını açıklandı.

2026 UEFA SÜPER KUPA MAÇI NEREDE YAPILACAK?

2026 UEFA Süper Kupa müsabakası Avusturya'nın Salzburg şehrinde yapılacak.